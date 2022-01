/ / / Gov. Ronaldo Caiado manifesta pesar pela morte da mãe do apóstolo Ulysses de Oliveira, Presid. das Ig. de Cristo Min. Nova Terra

É com pesar que recebi, nesta quarta-feira (12/01), a notícia do falecimento da mãe do apóstolo Ulysses de Oliveira Júnior, presidente do Ministério Nova Terra da Igreja de Cristo. Eunice Ribeiro Carvalho de Oliveira morreu aos 87 anos, de causa natural, em Anápolis, município onde residia.



Foi dona Eunice, junto com o esposo Ulysses Borges de Oliveira, já falecido, que proporcionou um lar cristão aos filhos Ulysses, Janete, Edison e Miriã. Os ensinamentos da Igreja Presbiteriana fundamentaram a fé e floresceram como atitudes na vida da família.



A sede do Ministério Nova Terra da Igreja de Cristo, onde Ulysses Júnior é apóstolo e presidente, fica em Pires do Rio, em Goiás. Existem mais de 200 igrejas ligadas ao ministério espalhadas por todo o nosso Estado de Goiás, e na Cidade de Goiás a Igreja de Cristo

presidida pelo Bispo Raimundo Aires, e

também faz parte do Ministério Nova Terra



Eu e minha esposa, Gracinha Caiado, manifestamos nossa solidariedade a todos que hoje sofrem com essa grande perda, em especial aos quatro filhos e oito netos de dona Eunice. Que Deus, em sua infinita bondade, possa confortar o coração de cada um de vocês nesse momento de imensa consternação e tristeza.





Por Gessy Chaves

MT-GO 3243

Jornalista







