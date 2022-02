/ / / GoiásFomento promove eventos do Capacita Agro Crédito Rural em municípios do Nordeste Goiano

Encontros serão realizados em Iaciara e Posse; propósito é capacitar produtores que desejam investir em suas propriedades. Financiamento específico oferece limite de até R$ 50 mil, prazo de pagamento de até 48 meses, e taxa de juros de 0,5% ao mês. “É dar oportunidade, especialmente ao produtor rural, de crescer e ser o protagonista da história”, afirma Caiado sobre iniciativa



O Governo de Goiás, por meio da Agência de Fomento de Goiás (GoiásFomento) e em parceria com as secretarias de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Seapa), da Retomada, Agência Goiana de Assistência Técnica, Extensão Rural e Pesquisa Agropecuária (Emater) e Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar), promoverá, neste mês de fevereiro, eventos do Capacita Agro Crédito Rural em Iaciara e Posse, municípios do Nordeste Goiano:



Em Iaciara será na quarta-feira (02/02), no Parque de Exposições; e, em Posse, na quinta-feira (03/02), na sede da Câmara Municipal. O horário de realização será o mesmo: das 9h às 12 horas.



“Iniciativas como essa vão ajudar, cada vez mais, a alavancar o desenvolvimento do Estado. É dar oportunidade, especialmente ao produtor rural, de crescer e ser o protagonista da história. Por meio do fortalecimento de sua atividade, todos ganham. Isso porque o produtor gera emprego e renda, além de movimentar toda uma cadeia nos municípios”, destaca o governador Ronaldo Caiado sobre os eventos.

O gerente de Agronegócio da GoiásFomento, Petherson Santana, esclarece que o objetivo é propiciar um ambiente de negócios, levando o crédito para os produtores rurais da Região Nordeste. “A intenção é interagir com os produtores rurais, explicar a eles o diferencial das linhas de crédito do Produtor Empreendedor (da GoiásFomento) e também já viabilizar a proposta de financiamento, com o apoio da Emater e nosso sistema”, afirmou.



Rivael Aguiar, presidente da GoiásFomento, ressaltou que a linha de crédito específica para o agronegócio reforça a missão da instituição financeira, que é atuar com excelência na concessão de financiamento, com foco no desenvolvimento e na redução das desigualdades sociais e regionais. Acrescentou ainda que o governador Ronaldo Caiado determinou a adoção de medidas para facilitar o acesso ao crédito, sendo que o agronegócio é um dos pilares da economia goiana. “O propósito é gerar renda e propiciar a melhoria da qualidade de vida para o produtor rural do Nordeste Goiano”.



O Agro Crédito Rural contará com os apoios da Emater, cujos técnicos vão elaborar o projeto técnico; do Senar, que vai mobilizar os produtores rurais; além das secretarias da Agricultura e da Retomada.



Capacitação



No dia 21 de novembro do ano passado, a GoiásFomento realizou uma videoconferência destinada exclusivamente aos técnicos da Emater, com o intuito de capacitá-los para elaborar o projeto técnico e o plano de negócio, juntamente com os produtores rurais, de forma que esses últimos pudessem pleitear empréstimos na linha denominada Produtor Empreendedor. Atualmente, os técnicos da Emater já podem operar o sistema e encaminhar os pedidos de financiamento dos produtores rurais.



A linha de crédito Produtor Empreendedor oferece limite de até R$ 50 mil, prazo de pagamento de até 48 meses, com carência de 12 meses e taxa de juros de 0,5% ao mês. Os produtores rurais goianos podem financiar diversas culturas agrícolas, além da compra de maquinários e promover benfeitorias em suas propriedades.



Os eventos Capacita Agro a serem realizados nos três municípios do Nordeste Goiano serão voltados para o produtor rural no sentido de orientá-lo, dentro do que ele já desenvolve em sua propriedade, para, por meio do crédito da GoiásFomento, e orientado pela Emater, ele possa alavancar suas receitas.

