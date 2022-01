/ / / Cidade de Goiás tem novo decreto de restições e toque de recolher após chegar a 520 casos registrados só em Janeiro

Após as comemorações - e aglomerações - do natal e ano novo, a cidade de Goiás vem registrando números críticos de positivados para Covid-19, que até então estava com estabilidade desde o avanço da vacinação. Em apenas 11 dias, Janeiro já registra 520 casos confirmados. O ano, que se iniciou com 2.425 casos confirmados desde o começo da pandemia, hoje já contabiliza 2.945 casos segundo o boletim epidemiológico.



Nesta terça-feira/11, foram registrados 90 casos confirmados somente em Goiás, com 07 casos suspeitos e em observação. O alto número apenas mantém o padrão registrado na segunda-feira/10 e no domingo/09, que registraram respectivamente, 68 e 70 novos casos. Segundo o boletim mais recente, 01 paciente está internado na UTI do Hospital São Pedro de Alcântara, e 01 morador do município foi internado em Goiânia. Ainda no HSPA, 01 paciente de outro município ocupa uma vaga na UTI.



Assim como nos períodos mais críticos da pandemia, antes do avanço da vacinação, um novo decreto de distanciamento e restrições para aglomerações e eventos foi publicado pela Prefeitura Municipal. No decreto de N°85, que possui validade até o dia 26 de janeiro, ficam terminantemente proibidas as seguintes atividades: visita a pessoas positivadas com a Covid-19; eventos públicos e privados de qualquer natureza; consumo de bebidas alcoólicas entre 01h e 06h da manhã e utilização de som mecânico e automotivo e similares em logradouros públicos.



Além das atividades proibidas, restaurantes, bares e similares devem permanecer fechados entre 01h e 06h da manhã, com o veto de apresentações artísticas de qualquer natureza. Retorna também, no Art.5, o toque de consciência, que proíbe a circulação em espaços públicos entre 01h e 06h da manhã. Além das restrições sociais, as multas para aqueles que desrespeitarem os pontos acentuados no documento podem chegar a até R$4.400,00.





Por João Pedro Felix

ASCOM-CNN







