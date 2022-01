/ / Chuvas de Janeiro na Cidade de Goiás geram interrupção da GO-070 e fakes news sobre enchente

As chuvas na região do município de Goiás-GO vem assustando a todos pelo grande volume, e a constância em que cai, na segunda-feira/10, o nível do Rio Vermelho voltou a subir devido à intensidade das chuvas, com aumento repentino que se normalizou ao fim da tarde. Esse aumento de chuvas na região causou uma enchente do Córrego da Linha Nova, no distrito da Colônia de Uvá, que levou ao fechamento temporário pela parte da manhã da GO-070, que fica entre a cidade de Goiás e o distrito, o que acabou atingindo casas e estabelecimentos comerciais nas imediações.





O governador Ronaldo Caiado (DEM) visitou o município na tarde de domingo/09, acompanhado da Primeira Dama e Presidente de honra da OVG, Dona Gracinha Caiado. A visita foi motivada pelo surgimento de fake news que indicavam o transbordamento do Rio Vermelho e uma suposta enchente na cidade. Os vídeos, que correspondem a outros municípios, não refletem a realidade atual da Cidade de Goiás.



Em menor intensidade, relatos informam transbordamentos na região do Largo do Carioca, com o desabamento do muro de uma casa da região. O Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo), prevê que a segunda semana de Janeiro seja de chuvas frequentes no estado, causadas por um corredor de umidade, formando então um cenário de instabilidade.





Tudo indica que a Prefeitura Municipal deverá interditar o acesso ao Largo da Carioca, que corre riscos de desabamento no local.





Da Redação

About Grupo GBC