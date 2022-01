/ / Após período chuvoso, Prefeitura intensifica reparos no município de Goiás

A Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos vêm atuando em todo o Município de Goiás, nos 7 dias da semana.

O Município possui uma das maiores extensões territoriais do Estado, são cerca de 4.000 km de estradas rurais e possui o maior número de Projetos de Assentamentos do Brasil, sendo ao todo 24. A área urbana está inserida em terrenos irregulares, com vários mananciais de água cortando a cidade.

Infelizmente, na década de 2000, o poder público Municipal não cumpria o seu dever constitucional de fiscalizar e a cidade recebeu vários empreendimentos imobiliários (Loteamentos), sem nenhuma infraestrutura, o que por lei é proibido, visto que, é determinado que o proprietário(a) do loteamento é responsável por toda a infraestrutura do mesmo (asfalto, energia, saneamento, meio fios, etc).





Neste início de ano (2022), o Município de Goiás teve um volume de chuvas acima da média dos últimos anos, o que aconteceu em todo o Estado de Goiás, bem como no Brasil, ocasionando uma série de problemas, seja no campo, seja na cidade.



No Munícipio houve inúmeras estradas rurais afetadas pelas chuvas, queda de pontes e comunidades ilhadas, bem como, estragos também na Cidade. Desde o início do ano, as equipes da Secretaria Municipal de Obras vêm trabalhando na área rural, recuperando essas vias, de suma importância para a locomoção das famílias que lá residem e para o escoamento de sua produção. Pontes estão sendo reconstruídas em vários pontos do Município, como também as ruas da Cidade.







Dentro de um cronograma estabelecido pela Secretaria, foram realizados reparos como: a construção de bueiro para escoar água pluvial na região da Praça Araguari no Setor Rio Vermelho, a reforma sobre a ponte do Rio Rezende e sobre a ponte do Rio Uvá, o encabeçamento da ponte sobre o Rio Dolorin e a manutenção da ponte da Lajinha, que foram essenciais para o tráfego, segurança e qualidade de vida da população. Realizou-se também a recuperação de ruas na Vila Maçônica.



A Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos está aguardando a estiagem das chuvas para continuar atendendo as demais regiões de Goiás e Distritos, proporcionando condições aceitáveis para o fluxo de pessoas e veículos.



Texto: Ascom/Prefeitura de Goiás.

Fotos: Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos.

