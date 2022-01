/ / / Alerta vermelho: Cidade de Goiás registra 98 casos de COVID-19 nos 5 primeiros dias de Janeiro

Após o recesso de fim de ano e as comemorações festivas tradicionais (Natal e Ano novo), a Cidade de Goiás, como popular destino turístico, recebeu um grande fluxo de pessoas. E com isso, as taxas de contaminação por COVID-19 dispararam na última semana de Dezembro, com o registro de 64 casos entre os dias 27/12 e 31/12. Sendo assim, o primeiro mês do ano de 2022 se inicia com um cenário parecido ao do início de 2021: com alta disseminação municipal do coronavírus.



Com o registro de 11 casos positivos entre 01/01 e 02/01, os últimos três dias marcaram um aumento substancial, com o registro de 15 casos na terça-feira/03, 20 casos na quarta-feira/04, e hoje dia 05/01 teve um registro assustador de 52 casos. Alguns dos casos positivados ocorreram nos distritos como em Calcilândia, com 18 casos de COVID-19, 10 casos em Águas de São João, 10 na Buenolândia (Barra), e 24 do número de casos de hoje ocorreram no centro urbano da cidade. Com isso, o ano de 2022 já registra, em menos de uma semana, 98 casos confirmados de Covid-19. Segundo o boletim epidemiológico divulgado no início da noite de hoje (quinta/05), 480 pessoas realizaram o teste nas UBS, com 428 negativados.







Ainda de acordo com o boletim divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde, 3 casos permanecem em observação/suspeita, e 155 pacientes seguem com o tratamento em domicílio. No Hospital São Pedro de Alcântara, 01 paciente com COVID-19 de outro município está internado na UTI, sem registros de internação na enfermaria.

Da Redação







About Grupo GBC