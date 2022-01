/ / / A Pandemia ainda não acabou, a Cidade de Goiás sofre com tantos casos de Covid-19

A Cidade de Goiás registra 68 mortes de pessoas residentes no Município, em consequência da Covid-19 desde o início da pandemia no Brasil, dos 3.060 casos confirmados. Só na última semana registrou-se 600 casos de covid.Foram registrados no boletim desta quarta-feira (12/01), 600 casos de pessoas do Município de em tratamento em domicílio e 715 testes realizados num único dia.O uso de som mecânico em locais públicos também foi proibido e bares, restaurantes e similares devem permanecer fechados entre 1 e 6 horas da manhã, bem como, não é permitido a realização de apresentações musicais nos estabelecimentos comerciais da Cidade.





Para quem não estiver de máscara no rosto, não poderá entrar em qualquer estabelecimento de atividade econômica ou não econômica. O decreto também prevê o "toque de consciência" de 1 às 6 horas da manhã, que deve ser obedecido de forma compulsória por todos e todas que estiverem na Cidade, até o dia 26 de janeiro. E, quem descumprir as regras previstas no decreto pode receber multa e ter o estabelecimento interditado. O não uso de máscara na rua será punido com multa no valor de R$ 110. No caso do comércio, a aplicação é de R$ 3,3 mil em multa. Já a multa de R$ 110 será para quem for flagrado durante o consumo de bebida alcoólica na rua no horário do "toque de consciência". Já o uso de som mecânico, caixa de som ou similares em vias públicas pode ser multado em R$ 4,4 mil. Quem for flagrado na rua sem autorização, de 1 às 6 horas da manhã, terá de pagar R$ 2,2 mil.



A pandemia do coronavírus (Covid 19), evidenciou as práticas consolidadas da medicina que se encontraram com a vanguarda da ciência. Onde o encontro de conhecimento, inovação e esforço do coletivo de profissionais de saúde e cientistas salvam, ou tentam salvar milhões de vidas.







Em meio a tragédia, mesmo em países a exemplo do Brasil, contaminados pelo negacionismo científico e tendo à frente uma nova doença, letal e extremamente contagiosa como o coronavírus, produziu, em tempo recorde, formas de curar a maioria dos(as) doentes.



A tentativa de deslegitimar a ciência é nociva para a sociedade, principalmente nesse momento de crise sanitária. O Brasil possui vasta experiência no enfrentamento de epidemias, como em pesquisas e práticas relacionadas à Saúde Pública. Conforme evidencia uma das pioneiras no estudo da Covid-19 no Brasil e no mundo, a médica Patrícia Rocco.

“As epidemias estiveram na origem da criação de algumas importantes instituições, como o Instituto Butantã em São Paulo e da Fiocruz no Rio, criados para a produção de vacina e soro contra a peste bubônica, que chegou ao Brasil na virada do século 19 para o século 20”.