/ / / Washington Novaes, Jaime Sautchuk e Brasilete Caiado serão homenageados no Fica 2021

Em memória deles, será dedicado troféu e menção honrosa do Estado

A 22° edição do Festival Internacional de Cinema e Vídeo Ambiental (Fica 2021), que ocorrerá de 14 a 19 de dezembro, terá uma homenagem especial à três personalidades que tiveram papel importante na criação do festival e no desenvolvimento cultural da cidade de Goiás. As homenagens já são uma marca registrada do Fica, tendo como objetivo honrar o nome e a trajetória dos escolhidos.Uma das celebridades deste ano será a professora universitária, Brasilete Caiado, filha do ex-governador de Goiás, Brasil Caiado. Falecida em 2003, ela dedicou sua vida à cultura e à promoção da cidade de Goiás: foi uma das responsáveis pela formação do arquivo documental do município de Goiás, uma das fundadoras da Faculdade de Direito e Filosofia de Goiás, presidiu o Movimento Pró-Cidade e trabalhou intensivamente pelo título de Goiás Patrimônio da Humanidade, conferido em 2001.O idealizador do Fica, Jaime Sautchuk, também receberá honrarias no evento. O jornalista, escritor e ambientalista, que faleceu no ano passado, aos 67 anos, deixou um legado profissional admirável, que contempla vários livros, inúmeras reportagens Brasil afora e um prêmio Vladimir Herzog de Direitos Humanos.O terceiro e último a ser homenageado nesta edição é o jornalista Washington Novaes, que faleceu em 2020. Ele foi consultor ambiental do Fica desde sua primeira edição, em 1999, permanecendo à frente do posto até 2008. Como consultor de meio ambiente, o jornalista foi responsável por estabelecer a linha de abordagem em relação às questões ambientais, o que trouxe foco e diretrizes ao festival. No ano passado, Washington também foi condecorado do evento, que agora conta com uma mostra competitiva exclusiva de temática ambiental que leva seu nome.A comissão do evento irá dedicar troféu e menção honrosa do Estado em memória dos três, além de uma página apresentando a trajetória e as contribuições das personalidades para o festival.