/ / / UEG publica edital de concurso para contratação de 94 professores

Selecionados vão compor quadro de docentes dos cursos de medicina, enfermagem, fisioterapia, educação física, farmácia, fisioterapia, ciências biológicas e estética e cosmética. “A UEG realiza trabalho importante de formação de novos profissionais. A atuação é reconhecida por buscar sempre a excelência nas ações de ensino, pesquisa e extensão em todas as regiões de Goiás”, afirma reitor Antonio Cruvinel.A Universidade Estadual de Goiás (UEG) publicou edital do concurso público para provimento de vagas no cargo de docente de ensino superior. O documento prevê o preenchimento de postos e cadastro de reserva voltados para professores dos cursos da área da saúde oferecidos pela Universidade: medicina, enfermagem, fisioterapia, educação física, farmácia, fisioterapia, ciências biológicas e estética e cosmética. Ao todo, são oferecidas 94 vagas. As inscrições vão de 21 de janeiro de 2022 a 21 de fevereiro. O período para solicitação de isenção da taxa de inscrição é de 7 a 10 de janeiro. O concurso será realizado pelo Núcleo de Seleção da UEG.Os selecionados serão lotados de acordo com quadro de vagas distribuídas prioritariamente nos municípios de Itumbiara, Quirinópolis, Porangatu, Goiânia, Iporá e Ceres. Podem participar, dependendo da área do concurso escolhida, graduados em enfermagem, farmácia, nutrição, educação física, assistência social, ciências biológicas, medicina e química.O concurso vem para suprir a demanda de docentes, tendo em vista as necessidades da Universidade, que oferece cursos de graduação em todas as regiões do Estado de Goiás. “O concurso público para docentes faz parte da estratégia de reestruturação dos cursos de saúde da UEG, com destaque para o de medicina. Temos planejado a Universidade de forma a ampliar os índices de qualidade, buscando sempre zelar pela excelência no ensino, pesquisa e extensão oferecidos à comunidade acadêmica e à sociedade em geral”, afirma o reitor Antonio Cruvinel.O edital, publicado na nesta quarta-feira (22/12) pode ser acessado em www.nucleodeselecao.ueg.br Ao todo, serão quatro etapas: prova objetiva, prova dissertativa, prova didática e avaliação de títulos e produção científica. As provas objetiva e discursiva serão realizadas no mesmo dia e horário: 20 de março. Todas as etapas serão realizadas na cidade de Goiânia. As inscrições deverão ser feitas exclusivamente pelo site www.nucleodeselecao.ueg.br. A taxa de inscrição é de R$ 250. A previsão é que o resultado final do concurso seja publicado em 27 de junho.Os candidatos não classificados dentro do número de vagas e não eliminados por qualquer motivo previsto no edital irão compor a reserva técnica até o limite de três vezes o número de vagas previsto.A UEG está hoje presente em todas as oito macrorregiões do Estado de Goiás e, ao longo de sua existência, já formou dezenas de milhares de estudantes. A universidade possui um papel social importante, tendo em vista que 86% de seus estudantes são oriundos de escolas públicas e encontram na instituição uma oportunidade para acesso a um curso superior gratuito e de qualidade.A instituição também possui um programa próprio de bolsas que inclui a Bolsa Permanência. O benefício garante R$ 400 mensais a estudantes em vulnerabilidade social. Durante a pandemia de Covid-19, foi criada ainda a Bolsa Conectividade, que destina R$ 100 mensais para que os discentes da UEG pertencentes a famílias de baixa renda tenham condições de pagar um plano de internet para assistir às aulas remotas.Além disso, a UEG disponibiliza, em seus editais de vestibular, duas vagas suplementares em cada um dos cursos para candidatos quilombolas. Outra medida é a realização de um vestibular especial que garante uma vaga suplementar em cada curso para candidatos refugiados ou portadores de visto/acolhido humanitário.