/ / / Prefeito Aderson Gouvea participa da entrega dos cartões do programa "Mães de Goiás" do Governo do Estado de Goiás

Na tarde de ontem, 27/12, o Prefeito Aderson Gouvea, participou da solenidade de entrega dos cartões do programa "Mães de Goiás" do Governo do Estado de Goiás.



Foram mais de 400 cartões entregues em nosso município. Esta iniciativa do Governo Estadual visa trazer mais dignidade às famílias Goianas que tanto vem sofrendo com o impacto gerado pela pandemia da COVID-19.



Cada cartão possui um crédito no valor de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), que será atualizado mês a mês, nos próximos 12 meses.



As Mães beneficiadas pelo cartão poderão comprar gêneros alimentícios e medicamentos na rede conveniada no município, são eles, o Supermercado TEND TUDO, MEGA Supermercado, Supermercado SANTO, Supermercado SOUZA, Drogaria ANHANGUERA, Drogaria BEM ESTAR e Drogaria da ECONOMIA.







Participaram deste momento a Ex-prefeita e atual Sub-secretária de Educação, Prof.ª Selma Bastos, que estava no ato representando o Excelentíssimo Governador do Estado de Goiás Ronaldo Caiado, a 1ª dama e Secretária Mun. de Assistência Social, Trabalho e Habitação, Prof.ª Célia Mendanha, a Vice-prefeita Zilda Lobo, o Pres. da Câmara Municipal Ver. Sidney "do Master", o Secretário Parlamentar Sr. Alceu Ribeiro, representando o Dep. Fed. Dr. Zacharias Calil, a Coord.ª Regional de Educação Prof.ª Márcia Angelina, Vereadoras(as), Secretárias(os) Municipais e a Comunidade Vilaboense, representada pelas Mães beneficiadas.





Na oportunidade, o Prefeito Aderson Gouvea e Ex-prefeita e atual Sub-secretária de Educação, Prof.ª Selma Bastos, fizeram a entrega simbólica do cartão a 05 Mães, representando as mais de 400 Mães beneficiadas com o programa.



Fotos: Marcelo Rosa / ASCOM - Prefeitura

Taciano / Sec. Mun. de Assistência Social

PREFEITURA DE GOIÁS – 2021/2024.

About Grupo GBC