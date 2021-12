/ / / Parceria entre Governo, Enel e Prefeitura de Goiás, promove iluminação especial em dez Monumentos Históricos

“A Cidade de Goiás comemorou neste ano 20 anos de tombamento como patrimônio cultural da humanidade, e a Enel X, entendendo a importância dessa cidade histórica, trouxe esse presente que com certeza fará muita diferença para a atração de mais turistas e o progresso da região”, afirmou.

O anúncio do patrocínio foi feito ao governador Ronaldo Caiado pelo diretor de Infraestrutura e Redes da Enel Goiás, José Luis Salas, em agosto deste ano, durante o encerramento do evento Expedição Desafiando Limites - Caminho de Cora Coralina, do qual a Enel também participou. “Com esse patrocínio a Enel mostra que está em Goiás não apenas para distribuir energia, mas para atuar junto à sociedade goiana, participando dos projetos e políticas que contribuirão para que o estado tenha um futuro cada vez melhor”, disse Salas. Durante o anúncio, o prefeito de Goiás, Aderson Gouvea, agradeceu afirmando que essa era uma demanda antiga da cidade e que a Enel estava ajudando a realizar um sonho.Ao todo 53 refletores eficientes foram usados para iluminar a parte exterior dos dez monumentos. Os espaços que antes eram visitados com mais frequência pela manhã, agora serão pontos de encontro de turistas e moradores durante a noite também. A expectativa da Prefeitura é de que o projeto incentive cada vez mais a ida de turistas ao município, uma vez que a iluminação LED traz ainda mais beleza aos monumentos turísticos. O projeto contempla a iluminação da: Igreja Nossa Senhora Aparecida (povoado de Areias), Igreja Nossa Senhora da Guia (povoado do Bacalhau), Museu das Bandeiras, Chafariz de Calda, Museu da Boa Morte, Catedral de Santana, Cruz do Anhanguera, Igreja do Rosário, Igreja de São Francisco e Chafariz da Carioca.Igreja de Nossa Senhora Aparecida - Povoado de AreiaIgreja Nossa Senhora da Guia - Setor BacalhauMuseu das Bandeiras - Centro HistóricoChafariz de Calda - Centro HistóricoMuseu de Arte Sacra da Boa Morte - Centro HistóricoCatedral de Santana - Centro HistóricoCruz do Anhanguera - Centro HistóricoIgreja do Rosário - Centro HistóricoIgreja de São Francisco - Centro HistóricoChafariz da Carioca - Parque da Carioca