/ / / OAB/GO: Reginaldo Adorno fala sobre trajetória da Subseção de Goiás, que segue para sexto ano de mandato contínuo

No último dia 19 de novembro, aconteceu a eleição da OAB Goiás e das diretorias das novas subseções, que após a contabilização dos votos de 97 advogados da subseção local (80 da Cidade de Goiás, 10 de Itapirapuã e 7 de Mossâmedes), com a vitória se consolidando para o advogado Murillo de Oliveira Dantas (OAB 34.420) e sua chapa, que foi apoiada e dará segmento então ao trabalho do antigo presidente, Dr. Reginaldo Ferreira Adorno Filho (OAB/GO 24.841).A chapa, que completa mais de 5 anos e 10 meses à frente da OAB Subseção de Goiás, obteve durante esse período diversas conquistas, tanto no aprimoramento dos espaços físicos que contemplam a subseção, quanto em aprimoramentos profissionais. Como exemplos das medidas tomadas para democratização do direito e apoio aos profissionais da área, na sede, existe a possibilidade de que, para o advogado que não possui escritório, tenha acesso a uma estrutura que permite o atendimento a seus clientes, peticionamento e espaço de trabalho, tudo de forma gratuita.Em relação aos avanços estruturais, Reginaldo declara sobre o progresso conquistado em sua gestão, onde declara que: