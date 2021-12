/ / Município de Goiás é destaque no Transporte Escolar em 2021

O Município de Goiás foi reconhecido neste ano de 2021 como destaque no Transporte Escolar por parte do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE.



Graças a excelência do serviço prestado no transporte escolar e, especialmente durante a pandemia, no transporte das atividades escolares e dos kits de alimentação escolar, nosso Município foi agraciado com um recurso extra do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE.



De acordo com o art. 11 da Resolução do Programa, recursos que não forem executados pelos entes federados ao longo do ano serão redistribuídos para Municípios que foram destaque na execução do PNATE no exercício. Assim, a parcela de dezembro, que geralmente é de 7 mil, foi creditada no valor de R$ 35 mil.



Esses recursos extra são a coroação do trabalho sério desenvolvido pela Diretoria de Transporte Escolar, a quem parabenizamos na pessoa do Diretor Ricardo Pereira dos Santos e de todos(as) os(as) transportadores(as) escolares do nosso Município, parceiros(as) da gestão nessa nobre missão de transportar nossos(as) alunos(as) com qualidade e segurança.

