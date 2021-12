/ / / Em confraternização no Detran-GO, Caiado destaca transparência nos gastos, redução em taxas, CNH Social e programa Sinaliza Goiás

“Quando a gente moraliza o governo, você faz com que haja uma aplicação correta dos recursos. As coisas acontecem na melhoria da qualidade de vida da população, e é isso que o Detran mostra hoje, como todos os órgãos do Estado de Goiás”, ressaltou Caiado.

Em outra frente, uma nova licitação permitiu a troca da empresa responsável pelo serviço de impressão de documentos de veículos (CRV e CRLV), resultando em uma economia de 83%.Com o novo contrato, o valor caiu de R$ 3,56 para R$ 0,60 por documento. O corte de gastos representa R$ 550 mil, por mês, ou R$ 6,6 milhões, por ano. Além disso, exames práticos e teóricos da CNH passaram a ser realizados por funcionários do próprio Detran-GO. Medida que gerou economia de R$ 13 milhões ao ano.Caiado lembrou que a economia dos recursos permitiu criar o programa CNH Social, que oferece carteira de habilitação gratuitas às pessoas vulneráveis. A ação já alcançou 17.034 beneficiados, com investimentos de R$ 25 milhões. Em 2022 serão abertas 22.020 novas vagas, o maior número ofertado até agora, com investimentos de R$ 33,3 milhões.O governador falou ainda sobre o programa Sinaliza Goiás que vai revitalizar a sinalização viária de todos os municípios do estado até 2022. Somente na primeira etapa, que atende 127 prefeituras, foram investidos R$ 12 milhões.Presente à confraternização o deputado federal Delegado Waldir, reforçou o novo perfil do Departamento Estadual de Trânsito de Goiás (Detran-GO). “O dinheiro que sai daqui, vai pra saúde, pra educação, vai pra rodovias, pra infraestrutura, e tem também a revitalização das vias urbanas com sinalização”, disse.Diante da chegada da variante ômicron do Coronavírus ao Brasil, Caiado aproveitou a oportunidade para solicitar a todos os presentes que fiquem atentos à vacinação. “Mais uma vez eu reforço: tome a segunda dose”, conclamou.O chefe do Executivo lembrou que pessoas com comorbidades, como cardiopatas, hipertensos e diabéticos, assim como os idosos e as já elegíveis para a terceira dose, ou dose de reforço, também devem se vacinar assim que possível. “Para termos um Feliz Natal, sem que aconteça nenhum surto nessa pandemia. E que possamos entrar 2022 só de manga arregaçada, com muito trabalho, e podendo conviver sem que haja restrições”, finalizou.