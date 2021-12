/ / / Confira a previsão do tempo na Cidade de Goiás para esta semana (08/12 - 11/12)

Com o registro de chuvas intensas nas últimas semanas do mês de Novembro, a Cidade de Goiás deve passar por um breve período de retorno às chuvas isoladas diárias e variações do tempo, com uma maior estabilidade a partir de quinta-feira/09. O INMET (Instituto Nacional de Meteorologia), assim, publicou na manhã de ontem (terça-feira/07) um alerta para “[...] chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, ventos intensos (40-60 km/h). Baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas".



Em relação a previsão do tempo, nesta quarta-feira/08 espera-se uma relativa queda na temperatura, entre 21°C e 29°C, com a presença de nuvens, pancadas de chuva e trovoadas isoladas pela manhã e tarde, e céu encoberto pela noite.



Ainda segundo a plataforma, uma estabilidade é prevista entre quinta-feira/09 e, para o fim de semana (sábado/11), a previsão é de céu com presença de muitas nuvens e pancadas de chuva/trovoadas isoladas. Na temperatura, a média deve flutuar entre mínimas de 21°C e máximas de 30°C, alcançando a umidade máxima - em 100% - com mínimas de 70%.

Por João Pedro FelixASCOM CNN