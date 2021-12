/ / / Confira os grandes vencedores da 21ª edição do FICA na Cidade de Goiás

O filme "Ophir" foi anunciado como o grande vencedor do festival (Foto: Divulgação)

Vencedores da 22ª edição do Festival Internacional de Cinema e Vídeo Ambiental, que contou com recorde de filmes goianos inscritos, são anunciados. Artistas locais participam, pela primeira vez, de todas as apresentações previstas no evento. Formato híbrido, com ações on-line, mescladas com atividades presenciais, garantem segurança do público no primeiro Fica pós-pandemia. “Um Estado desenvolvido investe em história, arte, cultura”, afirma Caiado, durante show do cantor Renato Teixeira

Mostras e premiação





Confira os filmes vencedores da 22° edição do Festival Internacional de Cinema e Vídeo Ambiental



Mostra Washington Novaes



Prêmio José Petrillo (melhor filme do júri imprensa)

Currais

Direção: David Aguiar e Sabina Colares



Prêmio Jesco Von Putkamer (melhor filme júri jovem)

Mata

Direção: Ingrid Fadnes



Prêmio Luiz Gonzaga Soares (melhor filme júri popular)

Primavera Púrpura

Direção: Silvana Beline



Prêmio Acari Passos (melhor curta ou média-metragem)

Volta grande

Direção: Fabio Nascimento



Prêmio João Bennio (melhor filme goiano)

Japão

Direção: Henrique Aguiar Borela



Prêmio Cora Coralina (melhor filme do ano)

Ophir

Direção: Alexandre Berman, Olivier Pollet



Menções honrosas



Soldados da borracha

Direção: Wolney Oliveira



A Sad Se Spušta Veče

Direção: Maja Novaković



Vencedores da mostra de videoclipes



Melhor videoclipe goiano

Nós Fiéis

Direção: Ana Aquino e Meg Gaertner



Melhor videoclipe nacional

Coisa e tal

Direção: Eric Andrada e Gerson Marques



Vencedores da mostra de filmes goianos



Menção honrosa



Relatos Tecnopobres

Direção: João Batista Silva



Melhor direção de arte

Carol Breviglibri, por Sirumi



Melhor trilha musical

Lily's hair

Direção: Raphael Gustavo



Melhor som

Tiago Camargo e Guilherme Nogueira, por Sirumi



Melhor atuação

Hawalari Coxini, por Hawalari



Melhor montagem

Rei Souza, por Choveu há pouco na montanha deserta



Melhor roteiro

Lily's hair

Direção: Raphael Gustavo



Melhor direção de fotografia

Cássio Domingos, por Hawalari



Melhor filme de animação

A menina atrás do espelho

Direção: Iuri Moreno



Melhor filme experimental

Búfala

Direção: Tothi dos Santos



Melhor filme de ficção

Hawalari

Direção: Cássio Domingos



Vencedores da mostra Becos da minha terra



Melhor roteiro e melhor filme

Verde Cor de Rosa

Direção: Vincent Glen Gielen



Melhor direção

A rua do chupa osso

Direção: João Dorneles



Fotos: Lucas Diener

A edição que contou com formato híbrido e recebeu um total de 545 filmes inscritos, de 22 Estados e 18 países, distribuídos em quatro mostras, teve, neste domingo, o grande vencedor anunciado: é a produção internacional Ophir, uma parceria francesa e do Reino Unido, que levou o prêmio Cora Coralina de melhor filme do ano.Também foram premiados na Mostra Washigton Novaes, em outras categorias, as produções: Currais (melhor filme do júri imprensa); Mata (melhor filme júri jovem); Primavera Púrpura (melhor filme júri popular); Volta grande (melhor curta ou média-metragem) e Japão (melhor filme goiano).Durante todo o festival, quatro mostras competitivas e duas mostras paralelas exibiram 63 filmes em mais de 25 horas de programação audiovisual. O número de filmes goianos foi recorde: 168.