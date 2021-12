/ / / Com valorização da produção artística local, Caiado faz encerramento do Fica 2021, na cidade de Goiás

O governador Ronaldo Caiado participou, neste domingo (19/12), do encerramento da 22ª edição do Festival Internacional de Cinema e Vídeo Ambiental (Fica), na cidade de Goiás. O show do cantor Renato Teixeira, realizado no Mercado Municipal, fechou a programação deste ano, que contou com atividades presenciais, para quem estava com o cartão de vacina atualizado contra a Covid-19 e, também, on-line.



“A cultura foi um dos setores mais penalizados durante a pandemia. Por isso, é importante que a gente foque e apoie o setor, com um investimento maior. Um Estado desenvolvido tem história, arte, cultura”, afirmou Caiado ao lembrar que esta edição contou com R$ 1,5 milhão de recursos do Executivo e mais de R$ 300 mil destinados pelo Serviço Social do Comércio (Sesc) Goiás, parceiro no evento.



“Estamos ainda na áurea de comemoração dos 20 anos da conquista do título mundial e nos alegramos também em já podermos romper a fase da pandemia, com a volta da movimentação da cultura e do turismo no município. A nossa cidade respira cultura. Muito obrigado, governador”, agradeceu o prefeito Aderson Gouvea.

Durante o discurso, Caiado fez questão de ressaltar a importância da valorização da produção local. “Hoje os artistas que tiveram oportunidade me disseram: graças a Deus, o Fica deu espaço para o povo goiano; antigamente só tinha gente de fora”, relatou Caiado. Neste ano, todas as 64 apresentações incluíram artistas goianos, e em diferentes áreas, como dança, música, entre outros.



O governador ainda destacou os 20 anos da conquista do título de Patrimônio Histórico e Cultural da Humanidade, conferido pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco) ao município, em 2001. E informou que todos os vencedores do Fica deste ano saem com os valores da premiação. “Nós distribuímos em prêmios, só para os artistas nas apresentações, mais de R$ 220 mil; os prêmios foram todos quitados”, disse ao relembrar que, ao assumir a gestão, foi surpreendido com dívidas deixadas pelo governo anterior a artistas e fornecedores do ramo cultural.



O secretário de Estado de Cultura, César Moura, já vislumbra um 2022 mais exitoso para o festival do que a edição que se despede. “Vamos buscar tudo o que deu nesta parceria com o Sesc para fazer um Fica ainda mais assertivo”, pontuou.









Neste ano, o público pôde acompanhar a programação por meio das plataformas digitais disponíveis no evento: YouTube da Secult Goiás e site oficial do Fica. Este último contabilizou, durante toda a semana, mais de 10 mil acessos únicos, que geraram um total de 70 mil visualizações para as quatro mostras competitivas disponíveis.



Já o canal do YouTube da Secult Goiás teve, no mesmo período, quase 14 mil acessos para mostras, apresentações artísticas, atividades formativas, feiras de artesanato e gastronomia.



Acompanharam o governador no encerramento do Fica o secretário-geral da Governadoria, Adriano da Rocha Lima; o diretor de Relações Institucionais do Sesc, Orlando Santos, que representou o presidente da entidade, Marcelo Baiocchi, na ocasião; a vice-prefeita da cidade de Goiás, Zilda Lobo; a primeira dama e secretária municipal de Assistência Social, Célia Mendanha; o coordenador geral do Fica, Wellington Dias; e o presidente da Câmara Municipal, vereador Sidnei Antônio Rosa (Sidnei do Master).



Marcaram presença, ainda, o chefe de gabinete do governador, Alex Godinho; a chefe de gabinete da Secult, Andréa Parrode; a subsecretária de Educação, professora Selma Bastos; o comandante do 1º Batalhão da Polícia Militar, tenente-coronel Aparecido Alves de Oliveira; o subcomandante geral do Corpo de Bombeiros, coronel Jailton Pinto de Figueiredo; além de vereadores, secretários municipais, cineastas, ambientalistas, professores e estudantes.





Fotos: Lucas Diener



















