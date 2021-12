/ / / Clube Esportivo Vila Boa se consolida como campeão da Copa Rio Vermelho

Em um vislumbre do retorno às atividades esportivas e de lazer com o avanço da vacinação e controle da pandemia, a Copa Rio Vermelho realizou sua partida final no último domingo/05, no Estádio Municipal Doutor Hélios de Loyola. A calorosa partida resultou na vitória para o time da casa, o Clube Esportivo Vila Boa, por 3x1 contra a Associação Mossamedina de Esportes.

Anteriormente, a vitória foi absoluta para o time no primeiro jogo da final, realizado em 28/11 - vitória em 2x0 do C. E. Vila Boa contra, novamente, a Associação Mossamedina de Esportes. O time, que surgiu após o desmembramento do antigo Vilaboense, em 2008, foi fundado apenas em 2017 por Cesar Caiado de Castro, popularmente conhecido no município como “Zecão”. Mesmo com um nascimento recente, o clube já se classificou como vice-campeão em duas ocasiões, e acumula agora três títulos: Campeão Liga Vale do Araguaia 2018, Copa Serra Dourada 2018 e da Copa Rio Vermelho 2021.



Na partida, além da público, marcaram presença a Vice-prefeita Zilda Lôbo, Secretário Municipal de Esporte e Lazer Lelis Costa, Secretário Municipal de Meio Ambiente Lucas Clementino dos Santos e demais Secretários(as), Diretor do Banco Solidário Popular Edson Bastos representando a Ex-prefeita e Subsecretária de Governança de Educação de Estado Selma Bastos, Superintendente de Obras e Projetos Técnicos Rander Kardec, a Senhora Margareth Caiado e seu esposo José Emanuel Caiado Cunha, como representante oficial do Governador Ronaldo Caiado.





Por João Pedro Felix

ASCOM - CNN

About Grupo GBC