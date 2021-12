/ / Cidade de Goiás entra em clima natalino com decoração encantadora e iluminada

Com a chegada do mês de dezembro, que carrega consigo as datas festivas do natal (24/véspera e 25/natal) e logo em seguida, pelo réveillon (31/12), a Prefeitura Municipal de Goiás implantou nos pontos turísticos da cidade, a tradicional decoração natalina, com novas iluminações e estruturas neste ano de 2021.Com o maior controle da pandemia da COVID-19 e altas taxas de vacinação dos últimos meses, bem como com a considerável diminuição de número de casos positivados, se tornou possível uma maior circulação da população e recepção de turistas no município, com um maior investimento na iluminação dos pontos destacados. Em comparação com os anos anteriores, cuja decoração possuía características mais simples nos postes beira rio (centro histórico).Além da decoração tradicional, com estruturas angelicais que acompanham os postes de iluminação pública e das estruturas posicionadas na Praça do Coreto, um arco de iluminação foi posicionado na Ponte de Cora, em sinergia com a iluminação posta na Cruz do Anhanguera.