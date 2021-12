/ / Caiado pede combate às fake news e que jornalistas estimulem a população a cumprir ciclo vacinal contra Covid-19, durante reunião no Palácio das Esmeraldas

“Eu sei da importância do comunicador, do radialista. Vocês cativam as pessoas. Usem o microfone para valer”, pontua governador durante encontro com segmento, nesta sexta-feira (03/12), no Salão Dona Gercina. “Peço que incentivem a população a tomar a vacina”, pontuou. Ele qualificou disseminação de notícias falsas como uma “irresponsabilidade”

O governador Ronaldo Caiado participou, nesta sexta-feira (03/12), no Salão Dona Gercina, no Palácio das Esmeraldas, em Goiânia, de uma reunião com representantes de associações de rádio, rádios comunitárias e veículos de comunicação do interior do Estado.

O encontro foi marcado por discursos que ressaltaram o empenho da atual gestão na manutenção da liberdade de imprensa em Goiás, o combate à disseminação de notícias falsas, as chamadas fake news, e o trabalho conjunto na conscientização da sociedade sobre a importância da vacinação contra a Covid-19. “Eu sei da importância do comunicador, do radialista. Vocês cativam as pessoas”, pontuou Caiado.

“Quero dizer a vocês que usem o microfone para valer. Peço que estimulem a população a tomar a vacina. Me ajudem nisso, conscientizem as pessoas”, conclamou o chefe do Executivo estadual.

Caiado pediu atenção especial para quem possui diabetes, hipertensão, cardiopatias e, também, idade superior a 65 anos. “Me ajudem, por favor, para que tomem a terceira dose. São pessoas com mais fluxo para leitos em UTIs e com maior taxa de mortalidade”, explicou.

No encontro, o governador trouxe para a conversa o tema das notícias falsas. Citou evento em que participou ao lado da ministra do Supremo Tribunal Federal (STF), Cármen Lúcia. “Ela me disse e sinalizou que será extremamente enérgica nas decisões a respeito da disseminação de fake news. Tomará resoluções duras”, salientou.

“As fake news são uma irresponsabilidade que podem destruir, amanhã, a vida política de uma pessoa ou derrotá-la em uma campanha eleitoral”, disse Caiado.

O secretário de Estado de Comunicação, Tony Carlo, enalteceu a presença dos representantes de diversos veículos de imprensa. “Quero agradecer a vocês que vieram de todos os cantos do Estado para prestigiar esse evento. É uma confraternização pelo trabalho que realizaram durante 2021. Foi um ano difícil, com muitos desafios, mas que a gente conseguiu vencer, e estamos encerrando muito bem”, pontuou o dirigente.



Gov.Ronaldo Caiado, Sec. de Comunicação Tony Carlo e Claudio Vincié, Coord. da ABC

Utilidade pública



Coordenador do sistema de rádio da Agência Brasil Central (ABC), órgão do Governo de Goiás, Cláudio Vincié também atentou para o empenho dos veículos de imprensa na luta pelo esclarecimento de situações e no combate à difusão de notícias falsas.



Vincié citou as ações do governador na luta por mais segurança pública, reconstrução de estradas, avanços históricos na saúde e na educação. “Vocês acompanham os investimentos em todos os setores”, disse. “Quero ressaltar o trabalho sério que realizam no combate às fake news”, pontuou.



Presidente da Associação Goiana de Rádios Comerciais (Agora), José Luiz Martins afirmou que, segundo pesquisa Kantar Ibope Media, Goiás é Estado de destaque na entrada dos meios de comunicação na vida das pessoas. Ele agradeceu as ações de auxílio do governo estadual no setor radiofônico.



“Obrigado por fazerem justiça ao rádio. O que nós queremos é só isso, que ele não seja desprezado. Que seja tratado com justiça, com técnica e com dignidade”, enfatizou o comunicador. “Podem ter a certeza de que as rádios comerciais lutam pela informação correta”, destacou.



Outro administrador, Valdir Barbosa, que é diretor-presidente da Associação Brasileira de Rádios Comunitárias em Goiás (Abraço Goiás), discursou como representante de 215 veículos do interior.



“A rádio comunitária é presença viva e faz um trabalho sensacional, combatendo fake news. É o contato direto com a população. Estamos aqui para ampliar parcerias”, explicou.



Estiveram presentes ao encontro no Salão Dona Gercina também o presidente da Agência Brasil Central, Reginaldo Júnior; o ex-deputado federal Barbosa Neto; os ex-deputados estaduais Elias Júnior e Dária Alves; o padre Welinton Silva, além de demais integrantes da imprensa e convidados.



Da Redação

Fotos: Hegon Corrêa









About Grupo GBC