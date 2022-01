/ / / Aumento crítico de casos de COVID-19 ameaça expansão do vírus entre população vilaboense

Imagens da Praça do Coreto lotada na Cidade de Goiás - dia 25/12/2021





O grande fluxo do público vilaboense e de turistas em pontos de aglomeração na Cidade de Goiás - como a Praça do Coreto e estabelecimentos comerciais - aliado à realização híbrida do FICA (Festival Internacional de Cinema e Vídeo Ambiental) causou um aumento crítico nos casos de COVID-19, usando como referência a contagem anterior realizada pela Secretaria Municipal de Saúde. Até o dia 25, a cidade havia registrado apenas 19 casos, com a máxima em 04 casos registrados em um dia e diversos outros sem casos positivos.

Após as celebrações, surgiram portanto as primeiras recorrências para a realização dos testes e surgimento dos primeiros sintomas. Isso resultou em um número total de 31 casos confirmados de Covid-19 em três dias - desde o dia 27/12 até 29/12 (quarta-feira), com 04 casos suspeitos em isolamento. Calculando com a soma dos casos totais de Dezembro, 50 casos foram confirmados até o momento, com a alta probabilidade do aumento de casos, dada as celebrações do Réveillon e o recesso de ano novo, pois mesmo que a Prefeitura Municipal de Goiás tenha cancelado suas realizações deste feriado, haverá vários eventos na Cidade que esperarão grandes públicos.

Esse aumento pode ser apontado já que, tradicionalmente um destino turístico para famílias goianas, a cidade de Goiás recebeu um grande fluxo de turistas durante o recesso dos dias 24 e 25 de Dezembro, referente ao Natal. Um dos pontos críticos que contribuem para essa aglomeração sem nenhuma medida de segurança, se dá pela falta de fiscalização e rigidez de órgãos governamentais, justamente por se tratar de logradouros públicos e turísticos.

“As medidas não farmacológicas, como uso correto de máscara, distanciamento físico, etiqueta respiratória, correta higienização das mãos e, principalmente, a vacinação completa com dose de reforço [...] todos os cuidados que minimizem o risco de infecção ou disseminação da Covid-19 em suas rotinas”, declarou para a SES-GO a superintendente de Vigilância em Saúde de Goiás, Flúvia Amorim.

Em conjunto, a vacinação quase total da população, e sempre em andamento com doses de reforço e avanços nas faixas etárias vacináveis, gera uma sensação de conforto e relaxamento nas medidas de controle contra a pandemia da Covid-19. Apesar da proteção que a vacinação gera, ela não combate o vírus 100%, dependendo então de outras medidas de proteção não farmacológicas.

