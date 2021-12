/ / / Artistas Vilaboenses comemoram retomada das atividades presenciais do Fica 2021

Em formato híbrido, festival terá programação diversificada e gratuita com foco em temas sobre antiga Vila Boa

Desde o início da pandemia, diversos setores e classes trabalhistas foram prejudicadas por conta do cancelamento de atividades presenciais e fechamentos impostos com intuito de conter a disseminação do vírus da Covid-19. Neste cenário, os artistas representam uma das categorias mais prejudicadas do período. Afinal, a arte não se trata apenas de promover a cultura às pessoas, ela também é uma profissão responsável pelo sustento de muitos.



Um exemplo disso é o capoeirista Mestre Fábio Rodrigues, de 44 anos. Natural da cidade de Goiás, onde vive atualmente com sua esposa e dois filhos, ele desenvolve um trabalho de levar a arte da capoeira de Angola para crianças em fase escolar, sendo também um tradicional participante do Fica.



Com a chegada da pandemia, as escolas pararam de funcionar e ele se viu obrigado a reinventar-se para sobreviver. “Nós continuamos vivendo da capoeira. Começamos a fabricar instrumentos e vender pela internet. A venda de berimbau, de caxixi se transformou na fonte de renda”, comentou Fábio, afirmando que todos os produtos são confeccionados com muito respeito ao meio ambiente.



A volta de algumas atividades presenciais do Fica em 2021 animou o capoeirista. De acordo com ele, “a notícia que o Fica iria ocorrer em formato híbrido deu esperança para os moradores e artistas de Goiás”.



O artista mencionou ainda que as edições do festival são bem-vindas porque trazem informação, conhecimento e desenvolvimento para a cidade. "É uma injeção financeira importante para os comerciantes e para a cultura. O festival movimenta a cidade e a cidade mostra sua cara cultural quando acontece o Fica.", ressaltou contente por estar entre os selecionados.



Assim como Fábio, o artista Saracura do Brejo também fala sobre o retorno do Fica com alegria. Segundo ele, “o papel do Fica é gigantesco para o reconhecimento do povo goiano, até mesmo para quebrar estigmas que o nosso estado é rural demais”.



Perguntado sobre sua expectativa para o festival, Saracura se mostrou otimista. “As expectativas para esse Fica não podiam ser melhores. Afinal de contas, depois de tanto tempo parados, nós artistas precisamos e o público também precisa da gente. É muito gratificante poder voltar”, concluiu.



Comunidade reconhece vantagens da parceria com o Sesc



Para a 22° edição do Festival Internacional de Cinema e Vídeo Ambiental (Fica), o governo de Goiás, por meio da Secretaria de Estado de Cultura (Secult-GO), firmou parceria com o Serviço Social do Comércio (Sesc-GO), a fim de aproximar os moradores das tomadas de decisões para concepção do evento e prestar apoio para que os comerciantes possam ser beneficiados com a retomada das atividades presenciais.



De acordo com o capoeirista, Mestre Fábio, a atenção do Sesc, junto a Secretaria de Cultura do município está sendo maravilhosa. “Essa parceria entre o Sesc e o Governo do Estado veio somar para esse festival acontecer. Os artistas e microempreendedores da região estavam precisando desse apoio. A comunidade está agradecida”, apontou ele, reforçando ainda que o cachê desta edição atende melhor às necessidades dos artistas locais que o valor simbólico que era cedido nos anos anteriores.



Fica 2021



Em virtude da pandemia de Covid-19, esta edição será em formato híbrido, com temas diversificados e focados na cidade de Goiás, o que é possível graças ao avanço da vacinação. O investimento para retomada do evento inclui R$ 1,5 milhão do Governo de Goiás e R$ 339 mil do Sesc/Senac.



Todas as exibições de filmes serão on-line, disponibilizadas no site do Fica e também no canal do YouTube da Secult Goiás. Já os shows e atividades paralelas serão presenciais, seguindo todos os protocolos de segurança estabelecidos pelas autoridades sanitárias.



O evento ocorre do dia 14 a 19 de dezembro. A programação é gratuita e contará com shows de artistas locais, apresentações culturais, oficinas, feiras, workshops, além de exibição de filmes de curtas e longas-metragens. A cerimônia de encerramento ficará por conta do cantor e compositor Renato Teixeira.





Da Redação

Fonte: FICA

