/ / A Cidade de Goiás completou 20 anos da conquista do Título de Patrimônio Mundial

A Prefeitura Municipal de Goiás tem encarado com muita responsabilidade a missão de gerir esse Patrimônio que é de todos(as).

No Encontro Brasileiro de Cidades Históricas Turísticas Patrimônio Mundial, que aconteceu de 09 a 11 de dezembro de 2021 em São Luiz do Maranhão, a Cidade de Goiás participou da elaboração da Carta de São Luiz, que será entregue no Congresso Nacional, por prefeitos(as) e lideranças políticas e instituições das 10 Cidades Brasileiras Patrimônio Mundial. Na carta, além de reivindicar políticas públicas para o fomento do turismo sustentável e melhoria da infraestrutura, consta a proposta de criação do Fundo Nacional de Preservação das Cidades Brasileiras Patrimônio Mundial.









Preservar nossa identidade cultural é um desafio de toda sociedade. Visite as Cidades Brasileiras Patrimônio Mundial e contribua com a preservação da Identidade Cultural do nosso povo.



Sejam bem vindos(as) a Cidade de Goiás - Patrimônio Mundial.



