/ / Vandalismo realizado nesta última semana de Outubro ameaça Patrimônio público da Cidade de Goiás

Frente a recepção de turistas para o feriado de finados que acontecerá dia 02 de Novembro (terça-feira), a Cidade de Goiás enfrenta ondas de depredação do seu patrimônio público, onde na última semana - final de outubro - pontos da região central sofreram de vandalismo em bens materiais de uso comum, como a destruição dos banheiros públicos localizados no Mercado Municipal, com a mesma situação no banheiro público em frente ao Cine Teatro São Joaquim.









Ainda, os lampiões em frente ao Palácio da Instrução - recentemente reinaugurado e reformado - foram completamente destruídos. Além da depredação do patrimônio físico, a Praça do Coreto, ponto de encontro e socialização nos fins de semana e em datas festivas, pode ser frequentemente encontrado com a disposição de lixo e descartes por toda a sua extensão, proveniente em sua maior parte, do consumo de bebidas alcoólicas.



A Prefeitura de Goiás, em suas redes sociais, discursou em prol da conscientização e preservação do patrimônio público: “Quando um patrimônio público é depredado todos perdem. Perdem os(as) usuários(as) contribuintes, visitantes, comerciantes e moradores(as) que ficam sem o serviço. E o poder público terá que deixar de fazer novos investimentos e melhorias para restaurar o que foi criminosamente destruído.”



Em casos futuros ou informações sobre os vandalismos cometidos, denuncie ligando 190.





Fonte: Prefeitura de Goiás

Por João Pedro Felix

ASCOM CNN

