/ / / Quatro pessoas da mesma família morrem em acidente na BR-070 em Jussara-GO

Um grave acidente envolvendo um veículo Chevrolet Onix de cor prata, ocorrido na manhã de quinta-feira, 18/11, na BR-070 no perímetro urbano de Jussara-GO provocou a morte de quatro pessoas, todas de uma mesma família, moradores de Santa Fé de Goiás: Os irmãos Manoel Batista de Almeida, 70 anos, e Aparecida Batista de Almeida, 56 anos, e os filhos de Aparecida, Vileuza Almeida Pereira, 29 anos, Vagner Pereira Almeida, 30 anos.



Manoel Batista era vendedor, frequentava igreja em Goiânia, Aparecida Batista de Almeida, viúva, era servidora municipal, merendeira na Escola Municipal Santa Rita de Cássia em Santa Fé de Goiás, os dois jovens, Vileuza e Vagner integravam o grupo FAEG Jovem.



Os dois jovens eram especiais, Vileuza era quase cega, graduada em letras, já Vagner era cego, também graduado em letras, há poucos dias terminaram de concluir o curso de horticultura no Sindicato Rural. Bastante interativos, os dois jovens frequentavam igreja, Vagner tocava violão.



Por conta da dificuldade visual "os dois não saiam sozinhos, andavam praticamente só com a mãe, por isso faleceram junto com a mãe", lembra uma prima emocionada.





Segundo informações não oficiais, no momento do acidente chovia bastante e a visibilidade prejudicada pela chuva pode ter contribuído para o impacto do veículo conduzido por Aparecida Batista de Almeida contra uma carreta bitrem. Todos os ocupantes do veículo chevrolet faleceram no local do acidente.



Os corpos foram recolhidos pelo IML da Cidade de Goiás. O velório deverá começar no começo da noite no salão que fica ao lado do Cemitério de Santa Fé de Goiás, Rua Ernandes da Silva e Souza. O sepultamento deverá ocorrer logo pela manhã de sexta-feira, 19/11.





Por Gessy Chaves

Texto: Nilson Almir

Fonte: Canal Araguaia

