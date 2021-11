/ / / Prefeitura de Goiás lança no próximo de 08, o Programa '' Prefeitura ao seu Lado''

O Programa “Prefeitura do seu lado” que será lançado dia 08 de novembro visa levar os serviços e ações da Prefeitura para mais perto do cidadão(ã) vilaboense, realizando uma força tarefa nos bairros/setores de nossa cidade e também nos Distritos.

Todas as Secretarias Municipais estarão envolvidas, cada uma na sua área de atuação, direcionando seus esforços e pessoal para o melhor atendimento a nossa população.

O primeiro bairro/setor a ser atendido com o Programa “Prefeitura do seu lado”, será o Tempo Novo, etapas I, II E III.

Entre os dias 08 e 12 de novembro, várias ações serão desenvolvidas no setor, a Secretaria Mun. de Obras e Serviços Públicos estará realizando o patrolamento e cascalhamento de ruas, roçagem e capina, reparação de iluminação pública, retirada de entulhos, lixo comum e recicláveis, a Secretaria mun. de Trânsito, Transporte e Mobilidade Urbana estará com os serviços de tapa-buracos e sinalização.

Secretarias Mun. de Educação e Cultura estarão com várias atividades voltadas para o público infantil daquele setor, tais como, pintura de rosto, cantinho da leitura, oficina de pintura, contação de histórias, cinema com pipoca, entre outras.

Teremos ainda atividades com a Secretaria Mun. das Mulheres, Juventude, Igualdade Racial e Direitos Humanos e também com a Secretaria Mun. de Esportes e Lazer.

As Secretarias Mun. de Assistência Social, Trabalho e Habitação e da Saúde, junto com suas equipes realizarão diversos atendimentos a toda comunidade do tempo novo.

Secretarias mun. de Meio Ambiente e de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, estarão com uma ação de incentivo a plantação de quintais e também, com a distribuição de mudas frutíferas e plantio de mudas de árvores nos canteiros das vias principais do bairro.

Toda Prefeitura envolvida nesta ação, que trará benefícios e agilidade para o(a) morador(a) do setor tempo novo.

Uma extensa programação será realizada. É a “prefeitura do seu lado”, uma iniciativa da gestão do Prefeito Aderson Gouvea e da Vice-Prefeita Zilda Lobo, em parceria com o Comitê de Secretarias Municipais, Câmara Municipal, Polícia Militar, Bombeiros Militares e SAMU."

Texto: Ascom – Prefeitura de Goiás.

Card: Jânio Roriz - Ascom – Prefeitura de Goiás.

Informativo Publicitário.





About Grupo GBC