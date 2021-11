/ / / / Policlínica da Cidade de Goiás tem data prevista de inauguração para 30 de dezembro, diz Caiado

“É inadmissível que todo suporte seja dado apenas em Goiânia, Anápolis ou Aparecida de Goiânia”, disse o governador. Durante a vistoria, ele anunciou a previsão de data para inauguração do centro de saúde. “Até dia 30 de dezembro queremos entregar essa policlínica na cidade de Goiás”, definiu.

As vias de acesso à Policlínica Rio Vermelho foram conferidas pelo governador, juntamente com o presidente da Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes (Goinfra), Pedro Sales. De acordo com o presidente da Goinfra, a policlínica é uma estrutura necessária para um atendimento básico de saúde a toda região do Vale do Araguaia. “Estamos aqui para identificar tudo que é de infraestrutura para que se faça no bairro e nas proximidades para preservar a integridade dessa obra”, explicou Sales. “O governador já definiu as metas aqui para inauguração. A obra já está praticamente pronta e vamos tomar todas as providências para que, em 30 de dezembro, termos essa entrega”, afirmou Sandro Rodrigues, superintendente de Atenção Integral à Saúde, que representou o secretário Estadual de Saúde, Ismael Alexandrino.