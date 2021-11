/ / / / Polícia Civil recupera em Itapirapuã, 150 cabeças de gado futada no município de Aruanã avaliado em R$ 600 mil

A Polícia Civil do Estado de Goiás, por meio da Delegacia Estadual de Repressão a Crimes Rurais (DERCR), na manhã desta sexta-feira (12), após várias diligências, recuperou 150 cabeças de gado avaliadas em R$ 600 mil.



No último dia 03, a vítima compareceu à DERCR e noticiou que foram furtadas mais de 200 cabeças de gado em sua fazenda, localizada no município de Aruanã. Diante dos fatos, os policiais civis prosseguiram as diligências.



A equipe, então, conseguiu localizar, em propriedade rural no município de Itapirapuã, os animais subtraídos.



As investigações estão em andamento com finalidade de identificar todos os envolvidos no crime.





Por Gessy Chaves

Jornalista

Fonte: PC Goiás

