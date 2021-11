/ / Na Cidade de Goiás, INMET alerta para chuvas intensas durante a semana (23/11 a 26/11)

Com o registro de chuvas intensas na última semana e alagamentos em regiões com baixo escoamento da chuva, a cidade de Goiás deve permanecer em alerta nas próximas semanas. Segundo o INMET (Instituto Nacional de Meteorologia), a previsão é de céu nublado e pancadas de chuva e trovoadas por toda a semana.



Além da previsão, o Instituto lança em nota o alerta laranja para chuvas intensas e perigo potencial, com validade até 23h59 de terça-feira/23, onde alerta-se para: “Chuva entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, ventos intensos (60-100 km/h). Risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.



Na terça-feira/23, estima-se a presença de pancadas de chuva e trovoadas, com temperatura média de 21°C e máxima de 30°C, com umidade relativa do ar alcançando até 100%, com mínima de 70%. Na quarta-feira/24, apesar da provável presença de pancadas de chuva e trovoadas isoladas, a temperatura máxima deve ficar em 34°C e a umidade do ar pode variar entre 40% a 100%.



Na quinta/25 e na sexta/26, o clima deve se estabilizar, registrando a presença de nuvens e possibilidade de chuva isolada na quinta, e pancadas de chuva isoladas na sexta. Em ambos os dias, a temperatura flutua entre 20°C e 34°C, com ventos fracos e umidade máxima de 100% e mínima em 40%.





Por João Pedro Felix

AssCom CNN

Foto Ext. Vídeo Face Fernando Arkanjo







About Grupo GBC