/ / / / Na cidade de Goiás, Caiado inaugura reforma de Cepi, vistoria obras de duplicação da GO-070, do 1º Batalhão da PM

Tradicional centro de ensino da antiga capital do estado, Lyceu de Goiás Professor Alcide Jubé tem novas instalações apresentadas, nesta segunda-feira (22/11). Estrutura da Polícia Civil abrigará atendimento especializado às mulheres. Com 96,4% dos serviços já executados, projeta-se conclusão este ano, assim como futura unidade de saúde. “Este é um governo transparente, e todo centavo arrecadado é investido em melhorias na qualidade de vida das pessoas”, pontua governador



O governador Ronaldo Caiado inaugurou, nesta segunda-feira (22/11), na cidade de Goiás, a reforma e ampliação do Centro de Ensino em Período Integral (Cepi) Lyceu de Goiás Professor Alcide Jubé, além da nova sede da Delegacia de Polícia Civil. Ele ainda vistoriou as obras de duplicação da rodovia GO-070, do entroncamento com a GO-164 à cidade de Goiás, e o andamento dos trabalhos de construção da Policlínica Rio Vermelho, bem como das vias de acesso à futura unidade de saúde. Todos os benefícios somam investimentos superiores a R$ 97 milhões.







“Goiás é a nossa cidade mãe. Temos um orgulho imenso e queremos, cada vez mais, transformá-la naquilo que já é: o único município do Estado e no Centro-Oeste brasileiro considerado Patrimônio da Humanidade”, sublinhou o governador ao avaliar os investimentos feitos. Segundo ele, quanto mais se ofertar infraestrutura e qualidade de vida, “mais a riqueza cultural será realçada, haverá mais turismo e renda para a cidade”, salientou. Situado ao lado de outro prédio histórico cuja reforma foi entregue recentemente pela atual gestão do Governo de Goiás, o Palácio da Instrução, sede da Coordenação Regional de Educação (CRE) da cidade de Goiás, o Cepi Lyceu de Goiás Professor Alcide recebeu R$ 290 mil em investimentos para a construção de novos banheiros e cantina, além de reparos no telhado, pintura geral e construção de um jardim.



Em solenidade na unidade de ensino, o governador Ronaldo Caiado fez ainda a entrega simbólica de 177 Chromebooks para estudantes do 3° ano do Ensino Médio matriculados na rede estadual, de mais 417 destes aparelhos para a CRE de Goiás, totalizando 594 computadores, dispositivo de leitura para aluna com deficiência visual e anunciou a implantação de uma quadra coberta no Cepi, que receberá recursos do Estado orçados em R$ 526.824,63. O valor integra o montante de mais de R$ 2,6 bilhões já destinados pelo Governo de Goiás, desde 2019, à Educação.

“Nós estamos dando para vocês condições para que acreditem na Educação. Este é um governo transparente. Todo centavo arrecadado é investido em melhorias na qualidade de vida das pessoas”, pontuou Caiado, em discurso no Cepi. O governador vistoriou, também no centro de ensino, a estrutura de um laboratório móvel de informática entregue aos alunos e alunas. “Se um dia eu tiver netos, vou contar para eles que a vovó trabalhou para um governador que tinha muita vontade de devolver Goiás aos goianos. Este homem está trabalhando para isso”, disse a secretária de Estado de Educação, Fátima Gavioli. “Estamos fazendo aquilo que amamos, que é cuidar de gente”, frisou a titular da pasta, enaltecendo benefícios fornecidos pela atual gestão aos profissionais da área, como bônus aos servidores, 14° salário e a Bolsa Estudo aos estudantes do Ensino Médio no valor de R$ 100.



“Quando o governo investe na Educação, como investiu no concurso que fiz, está mudando nossa vida para melhor”, proferiu a aluna e vencedora do concurso de redação Embaixadores do Cerrado, Isis de Brito, que mora no município. “Deixo meus sinceros agradecimentos à toda equipe do Governo do Estado de Goiás, composta por pessoas que abraçam a Educação e que se preocupam com o futuro”, completou. Aluna do 9° ano do Cepi Lyceu de Goiás, Sandra Vitória elogiou o atual comando do Estado. “Todos nós estamos agradecidos pela sua gestão”, disse ela, direcionando-se ao governador.



Neto do professor Alcide Jubé, Antônio Celso Ramos Jubé agradeceu pela homenagem ao avô. “Este reconhecimento do Governo do Estado vai para uma pessoa que dedicou toda a sua vida profissional ao ensino público”, relembrou ele, chamando atenção para os 20 anos em que Alcide Jubé foi diretor da escola que hoje tem seu nome.



"Sou professora de carreira e falo sem medo que o senhor, governador, e Fátima marcam história em Goiás. Nunca vimos tantos investimentos na pasta. Me orgulha fazer parte de um governo que vê a Educação como caminho", ressaltou ela. Parafraseando a poetisa vilaboense Cora Coralina, Selma Bastos disse que enxerga futuro promissor para Goiás com o governo de Caiado. "O que vale na vida não é o ponto de partida e sim a caminhada. Caminhando e semeando, você terá o que colher. Não tenho dúvidas que nosso governador vai participar de uma colheita farta aqui no Estado de Goiás", concluiu.





Duplicação da Rodovia



Iniciadas em 2017, as obras de duplicação da rodovia do trevo de Mossâmedes à cidade de Goiás não foram concluídas pela gestão anterior do Estado, sendo retomadas em outubro de 2020. O governador Ronaldo Caiado foi até uma das frentes de trabalho na via para acompanhar o andamento do serviço, hoje 96,4% já finalizado.



Restam, de acordo com a Goinfra, a implantação de barreiras de proteção New Jersey e da sinalização. A previsão entrega da rodovia inteiramente duplicada é ainda para 2021. Ao todo, foram investidos R$ 84.203.199,81, recursos oriundos do Tesouro Estadual e do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).



Batalhão PM



O governador também vistoriou as obras do 1º Batalhão de Polícia Militar, que passa por restauração, com investimentos de R$ 5,7 milhões. As intervenções são promovidas pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan). O prédio sediou, até 1936, o 1º Quartel da Força Policial de Goyaz. “Estamos trabalhando para ver se conseguimos finalizar, já que é um dos prédios mais importantes da cidade de Goiás”, pontuou Caiado.



Motivada por problemas estruturais e condições precárias de uso, a obra foi iniciada em outubro de 2019. Ela é conduzida de modo a recuperar as características originais que compõem o complexo, que é dividido em quatro grandes blocos. “Esperamos receber uma dotação orçamentária complementar e vou ver o que posso fazer da parte do Estado, entrar em contato com o Iphan, para que a gente dê continuidade a essa obra”, explicou.



O prefeito do município, Aderson Gouveia, agradeceu o empenho do governo estadual, que, segundo ele, sempre está de olho na cidade de Goiás. Disse que a policlínica será um marco, uma vez que o município é um polo regional de saúde e que a GO-070 pronta será importante porque aproxima Goiás da capital e melhora o fluxo de turistas. “O governador está apresentando um grande trabalho, e estamos em festa por esses presentes. A segurança pública é conduzida muito bem e temos a inauguração do Colégio Lyceu, uma unidade histórica, que garante educação de qualidade aos nossos alunos”, avaliou.



Estiveram ao lado do governador durante as agendas na cidade de Goiás a primeira-dama local e secretária Municipal de Assistência Social, Célia Mendanha; o superintendente de Atenção Integral à Saúde da Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES-GO), Sandro Rogério Rodrigues Batista; a subsecretária de Educação do município e ex-prefeita, Selma Bastos, ao lado de seu marido, Félix; o chefe de gabinete do governador, Alex Godinho, juntamente com sua mãe, Telma; a vice-prefeita da cidade de Goiás, Zilda Lôbo; o presidente da Câmara dos Vereadores de Goiás, Sidnei do Master; os vereadores Solinar, Fabrício Godinho, Edson da São Carlos, Marly, Eleniza da Mata; a ex-prefeita, pastor Márcia; o superintendente do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) em Goiás, Alisson Cabral; a coordenadora regional de Educação da cidade de Goiás, professora Márcia Angelina; os prefeitos Hermano de Carvalho (Aruanã) e Átila Rúbia (Buriti de Goiás); o delegado titular da Polícia Civil na cidade, Gustavo Cabral; o comandante do 4° Comando Regional de Polícia Militar (4° CRPM), coronel Ênio José Carlos Hans; o comandante do 6° Comando Regional Bombeiro Militar (6° CRBM), tenente-coronel Carlos Borges de Lira; a prima do governador, Margarete; o amigo do governador, pastor Welber, além de demais lideranças classistas e pessoas convidadas.



Fotos: Júnior Guimarães

