/ / Município de Goiás agora conta com o Programa Goiás Sorridente

A Prefeitura de Goiás por meio da Secretaria Municipal de Saúde informa que o Laboratório Regional de Prótese Dentária do Programa Goiás Sorridente, que entre outras coisas, faz parte do Programa Brasil Sorridente, está recebendo a população do Município para a colocação de Prótese Dentária.





A partir de agora além de dentista gratuito pelo SUS, a população do Município de Goiás poderá ter acesso a próteses dentárias. Os moradores e as moradoras de Goiás deverão procurar uma Unidade Básica de Saúde mais próxima da sua região para uma avaliação prévia, depois cada paciente será encaminhado(a) para cadastro no Programa e moldagem.



O Projeto Brasil Sorridente do Ministério da Saúde foi criado em 2003, sendo uma série de medidas que visam a garantir ações de promoção, prevenção e recuperação da saúde bucal dos(as) brasileiros(as), fundamental para a saúde geral e qualidade de vida da população.



De acordo com o Ministério da Saúde, o principal objetivo foi à reorganização da prática e a qualificação das ações e serviços oferecidos, reunindo uma série de ações em saúde bucal voltada para os(as) cidadãos(as) de todas as idades, com ampliação do acesso ao tratamento odontológico gratuito aos(as) brasileiros(as) por meio do Sistema Único de Saúde (SUS).



GOIÁS SORRIDENTE



O que é o Goiás Sorridente?

É um programa de fornecimento de próteses dentárias gratuita.



Quem pode acessar o programa?

Qualquer cidadão(ã) com necessidade de uso de prótese dentária.



Como Funciona?

O(a) Interessado(a) deverá agendar o atendimento na UBS de referência onde será feita uma triagem e o encaminhamento para confecção da prótese.



Pronto, agora é só Sorrir Muito!!!!



LISTA DAS UBS



UBS DR. AYLTON (SAMU) 3371-7730 / 33712893



UBS DR. ODILON (SANTA BÁRBARA) 3371-2882 / 3371-7729



UNIDADE DE APOIO/CISRIVA (BACALHAU) 3371-2329 / 3371-2939



DR. TASSO DE CAMARGO (AEROPORTO) 3371-2063



UBS DONA LUIA (JOÃO FRANCISCO) 3371-7712



