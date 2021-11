/ / Juiz Ernani Veloso fala sobre Campanha Laço Branco, participação dos homens no combate à violência de gênero

A Prefeitura de Goiás, por meio da Secretaria Municipal das Mulheres, Juventude, Igualdade Racial e Direitos Humanos, através do CEAM (Centro Especializado de Atendimento à Mulher), em parceria com AS CORALINAS e o Coletivo G-SEX da UFG (Universidade Federal de Goiás), lançou a campanha do “Laço Branco” em alusão aos 16 dias de ativismo contra a violência de gênero, que teve início nesta quinta-feira (25/11), Dia Internacional da Não-Violência contra a Mulher, até o dia 10 de dezembro, Dia dos Direitos Humanos.

Conheça a História sobre a Campanha: No dia 06 de dezembro de 1989, na Escola Politécnica de Montreal, localizada no Canadá, um jovem de 25 anos chegou na sala de aula e pediu para que todos os homens se retirassem e, após saírem, começou a atirar contra as estudantes, gritando “Eu odeio as feministas!”. Depois do ato, esse mesmo jovem suicidou. Foi encontrada uma carta junto ao jovem que registrava a sua raiva por não suportar ver mulheres frequentando a faculdade de engenharia e o quanto as feministas destruíam a sua vida, e o texto segue de uma lista de 19 feministas canadenses que deveriam morrer, segundo ele.

'Esse crime resultou na morte de 14 meninas e motivou um grupo de homens canadenses a realizar a campanha do Laço Branco, com o objetivo de envolver os homens no combate à desigualdade e à violência de gênero. O lema do movimento era: “jamais cometer um ato violento contra as mulheres e não fechar os olhos frente a essa violência”.

A campanha foi adotada também no Brasil e a lei nº 11.489, de 2007, instituiu o dia 6 de dezembro como o Dia Nacional de Mobilização dos Homens pelo Fim da Violência Contra as Mulheres. A data marca a necessidade de engajamento dos homens pela mudança de ideias e comportamentos machistas, misóginos e agressivos em relação às meninas e mulheres, mostrando o papel deles para aumentar a igualdade de gênero e conscientizar outros homens sobre o tema.



