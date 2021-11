/ / / Itapirapuã - GO - festas na cidade teriam sido causa de surto de COVID-19, decreto suspende aulas precenciais e proibe eventos

O município de Itapirapuã registra surto da pandemia do covid-19 com aumento nos casos positivados diariamente, na segunda-feira, 22/11, foram registrados 46 novos casos, e na terça-feira, 23/11, outros 31. O município, que chegou a zerar os casos positivados tem agora 122 casos ativos da doença. Outros 144 casos suspeitos de contaminação aguardam confirmação ou não.



Não se sabe a causa do retorno do registro alarmante de novos casos, já que os números de vacinados são altos. As especulações na cidade questionam se não teriam sido as festividades ocorridas na cidade na primeira quinzena de novembro desde o final de semana prolongado do feriado de Finados até as comemorações do 63º aniversário de emancipação também com final de semana prolongado, do dia 13 a 15/11.



A cidade de Itapirapuã está ilhada em meio aos municípios vizinhos todos com números de registro de covid-19 em queda. A situação é preocupante e precisa ser avaliada. “Qual seria a causa dessa contradição?”



Circula nas redes sociais um decreto, sem número ou assinatura, com timbre da Prefeitura de Itapirapuã restringindo atividades por 14 dias a partir de 23/11. Pelo decreto estão suspensas as aulas presenciais na rede municipal. O decreto também recomenda a mesma suspensão as escolas particulares e as da rede estadual de ensino. Também proibiu a realização de festas/shows/comemorações/eventos públicos e particulares de qualquer natureza, o acesso de veículos ao espaço do Beira Rio.





