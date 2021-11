/ / Instituto de Meteorologia alerta para chuvas intensas para os próximos dias na Cidade de Goiás

Com o retorno de chuvas mais intensas e prolongadas, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) alerta para a presença de chuvas intensas e trovoadas isoladas na primeira semana de novembro na Cidade de Goiás. A previsão disponível, de sexta-feira/05 até segunda-feira/08, indica a presença de chuvas diariamente, apesar de intensidades variáveis.



No site oficial do Instituto, que é vinculado ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, publicou nesta quinta-feira/4 um aviso sobre a intensidade das chuvas e ventos, na qual contempla o município de Goiás: “Chuva entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, ventos intensos (60-100 km/h). Risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas”.



Nesta sexta/05, deve-se esperar céu nublado com possibilidade de chuva isolada pela manhã, com a garantia da mesma chuva no período vespertino e noturno. Temperatura A temperatura mínima será estável em 21°C, com máximas de 33°C. No dia seguinte, sábado/06, o céu deve permanecer com nuvens durante todo o dia, e possibilidade de chuva isolada, com temperatura mínima de 22°C e máxima de 37°C.



No domingo/07 e segunda/08, a semana deve se iniciar com chuvas - e o retorno de trovoadas - muitas nuvens com pancadas de chuva e trovoadas isoladas, com temperatura média de 21,5°C e máximas de 32°C. Outro ponto importante a ser ressaltado é que, em todos os dias com a previsão disponível, a umidade relativa do ar alcança máxima de 100% - e mínimas variáveis de 30% a 50%.





Fontes: INMET

Por João Pedro Felix

ASCOM CNN

