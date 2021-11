/ / Guia Goiás Mais: município de Goiás agora possui guia digital com todos os comércios da cidade

A Cidade de Goiás, sem cobertura de aplicativos populares como Ifood, Uber e outros serviços de delivery, agora recebe o Guia Goiás Mais. Com lançamento há pouco mais de duas semanas, o aplicativo foi desenvolvido exclusivamente para o município de Goiás, e reúne diversas funções e cataloga todos os estabelecimentos comerciais e prestadores de serviços da cidade, com variedades que vão de Borracharias a Designer de Sombrancelhas. Além das funcionalidades em comunicação e contato, o aplicativo garante descontos e promoções exclusivas.



Com interface simplificada, é possível encontrar o telefone para contato e também o endereço presencial de estabelecimentos como farmácias, supermercados, restaurantes e bares. Entre as listas disponíveis, podemos encontrar: Comidas e bebidas; Supermercado, carne e padaria; Agro, pets e veterinários; Hotéis e pousadas; Bancos, cartórios e etc; Carros e motos; Táxi e Moto-táxi; Turismo e lazer; Moda e beleza; além de diversas outras categorias, que somam ao todo 24 listas com inúmeras subcategorias.



Além do contato comercial, é possível encontrar telefones úteis, como o de órgãos públicos, bancos e hospitais e postos de saúde. Na mesma seção, o usuário pode verificar os horários dos ônibus que saem de Goiás pela empresa Moreira, e os horários referentes ao transporte público coletivo.



Um ponto importante para comerciantes vilaboenses é que todas as empresas anunciantes possuem seis meses gratuitos de adesão. Após esse período, os planos disponíveis podem ser consultados no próprio app, com opções que se encaixam com cada negócio e objetivo, desde o Plano Bronze, mais simplificado, ao Plano Diamante, com maiores funcionalidades e serviços de divulgação.



O aplicativo pode ser encontrado gratuitamente no Google Play, para aparelhos Android, e estará em breve disponível no App Store, para aparelhos da Apple. Com baixa ocupação de espaço, cerca de apenas 9MB são usados na instalação.



Por João Pedro Felix ASCOM CNN

About Grupo GBC