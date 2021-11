/ / Governo de Goiás inicia entrega de meio milhão de brinquedos nos 246 municípios do Estado

Ao longo do mês de dezembro, Estado distribui carrinhos, bonecas, bolas de futebol e vôlei, que ajudarão a garantir direito de brincar e um Natal com mais dignidade e alegria para famílias em situação de vulnerabilidade social. "Planejamos esse momento para que essas crianças possam ter a alegria única dessa época de festas de fim de ano", destaca governador Ronaldo Caiado.

O Governo de Goiás, por meio da Organização das Voluntárias de Goiás (OVG) e do Gabinete de Políticas Sociais (GPS), deu início nesta semana à entrega de meio milhão de brinquedos nos 246 municípios do Estado. Ao longo do mês de dezembro, haverá distribuição de carrinhos, bonecas, bolas de futebol e vôlei, que ajudarão a garantir o direito de brincar e um Natal com mais dignidade e alegria para as famílias em situação de vulnerabilidade social.



Os brinquedos já vêm sendo retirados pelas equipes municipais na sede da Indústria Química do Estado de Goiás (Iquego), na capital. O trabalho seguirá o cronograma das festividades de fim de ano de cada município. "O Governo do Estado vai estar presente nos eventos de cada cidade em uma verdadeira corrente do bem. Levar donativos a quem mais precisa é uma missão assumida por nós, mas com certeza de forma especial no Natal. Planejamos esse momento para que essas crianças possam ter a alegria única dessa época de festas de fim de ano", destaca o governador Ronaldo Caiado.



As entregas ocorrem em parceria com prefeituras e seguem até o dia 23 de dezembro. A coordenadora do Gabinete de Políticas Sociais e presidente de honra da OVG, primeira-dama Gracinha Caiado, faz questão de destacar a parceria com os municípios em mais uma ação do Governo de Goiás na área social. "Nesta edição especial do Natal do Bem, o Estado firma mais essa parceria tão importante junto aos municípios para levar um Natal mais digno às nossas crianças. Vamos alcançar as famílias que mais precisam em cada canto de Goiás", afirma a primeira-dama.



O Governo de Goiás, por meio da Organização das Voluntárias de Goiás (OVG) e do Gabinete de Políticas Sociais (GPS), deu início nesta semana à entrega de meio milhão de brinquedos nos 246 municípios do Estado. Ao longo do mês de dezembro, haverá distribuição de carrinhos, bonecas, bolas de futebol e vôlei, que ajudarão a garantir o direito de brincar e um Natal com mais dignidade e alegria para as famílias em situação de vulnerabilidade social.Os brinquedos já vêm sendo retirados pelas equipes municipais na sede da Indústria Química do Estado de Goiás (Iquego), na capital. O trabalho seguirá o cronograma das festividades de fim de ano de cada município. "O Governo do Estado vai estar presente nos eventos de cada cidade em uma verdadeira corrente do bem. Levar donativos a quem mais precisa é uma missão assumida por nós, mas com certeza de forma especial no Natal. Planejamos esse momento para que essas crianças possam ter a alegria única dessa época de festas de fim de ano", destaca o governador Ronaldo Caiado.As entregas ocorrem em parceria com prefeituras e seguem até o dia 23 de dezembro. A coordenadora do Gabinete de Políticas Sociais e presidente de honra da OVG, primeira-dama Gracinha Caiado, faz questão de destacar a parceria com os municípios em mais uma ação do Governo de Goiás na área social. "Nesta edição especial do Natal do Bem, o Estado firma mais essa parceria tão importante junto aos municípios para levar um Natal mais digno às nossas crianças. Vamos alcançar as famílias que mais precisam em cada canto de Goiás", afirma a primeira-dama.



Em Goiânia, a tradicional distribuição dos brinquedos do Natal do Bem já tem data marcada. O Governo de Goiás recebe as famílias em vulnerabilidade social da capital no próximo domingo (5/12), no Ginásio Goiânia Arena, a partir das 8h. O público assistirá a apresentações de personagens infantis e a um grande show de Felipe Araújo. Além dos brinquedos, as crianças também receberão um lanche especial preparado por voluntários da OVG.



Natal do Bem 2021



A programação de Natal do Governo de Goiás em 2021 está repleta de novidades. Além da distribuição de brinquedos, o Natal do Bem oferecido pela OVG passa a contar com novo endereço. A festa natalina das famílias goianas será realizada no Centro Cultural Oscar Niemeyer, um dos principais cartões postais de Goiânia. Nesta edição, os visitantes poderão ver de perto a Vila de Natal, Parada Natalina, espetáculos gratuitos de dança e música, além de se divertirem em espaços interativos em meio às luzes de fim de ano com a presença do Papai Noel, que promete encantar as crianças. O evento, que será realizado de 6 de dezembro a 2 de janeiro, das 18 horas às 23 horas, respeitará todos os protocolos de segurança referentes à pandemia.



A diretora-geral da OVG, Adryanna Melo Caiado, destaca que o evento foi pensado para que ninguém fique de fora da celebração natalina. “O Natal do Bem é pensado para que todos possam participar. Nosso público principal é de famílias em vulnerabilidade social que não teriam outra opção de lazer neste período natalino, por isso firmamos essa parceria com a RedeMob para que as famílias possam se deslocar com conforto e segurança nesta linha especial criada para nosso tão esperado Natal do Bem”, destaca Adryanna.



Fotos: Cristina Cabral

About Grupo GBC