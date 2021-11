/ / / Governador Ronaldo Caiado cumpre agenda na cidade de Goiás, nesta segunda-feira (22/11)

Governador confere obras de duplicação de rodovia e de construção de policlínica, entrega reforma de unidade de ensino, nova delegacia de polícia e obras de colégio estadual



O governador Ronaldo Caiado participa de quatro eventos na cidade de Goiás, nesta segunda-feira (22/11), para vistoriar obras em rodovias, visitar policlínica e inaugurar nova sede delegacia de polícia e reforma de colégio.



Às 15h, Caiado vistoria o trecho de acesso e a Policlínica Rio Vermelho, a unidade tem 96% das obras concluídas e recebeu investimentos de mais de R$ 10,3 milhões. Esta será a quarta policlínica entregue desde 2019 e integra o projeto de regionalização da saúde.



Em seguida, às 17h, o governador vistoria a duplicação da rodovia GO-070. A obra estava paralisada, foi retomada em outubro de 2020 e tem investimentos de mais de R$ 84,2 milhões.



Já às 18h, o governador inaugura a nova sede da Delegacia de Polícia Civil no município de Goiás. E, no último evento do dia, às 19h, Caiado inaugura a reforma do Colégio Estadual Lyceu de Goyaz Professor Alcide Jubé, que recebeu investimentos de mais de R$ 290 mil, e faz assinatura de ato para autorizar a construção de uma quadra coberta na mesma unidade de ensino.



Programação



15h: Vistoria ao trecho de acesso e visita à Policlínica Rio Vermelho

Onde: Av. Nossa Senhora Aparecida, Fazenda Três Palmeiras (antiga estrada vicinal), Goiás (GO)



17h: Vistoria à GO-070

Onde: Rodovia GO-070, cidade de Goiás.



18h: Inauguração da nova sede da Delegacia de Polícia Civil

Onde: Praça Tiradentes, Quadra 15, Lote 10, Setor Carmo, Goiás (GO)



19h: Inauguração da reforma do Colégio Estadual Lyceu de Goyaz Professor Alcide Jubé e assinatura de ato para construção de quadra coberta

Onde: Rua Prof. Alcide Jubé s/nº, Centro, Goiás (GO)





Por Gessy Chaves

Jornalista





