/ / Ex-governador Iris Rezende morre aos 87 anos vítima de um Acidente Vascular Cerebral (AVC)

O ex-prefeito de Goiânia, Iris Rezende, faleceu na madrugada desta terça-feira (09/11) no Hospital Vila Star, em São Paulo, onde estava internado há mais de três meses para tratamento das sequelas de um AVC hemorrágico. Prestes a completar 88 anos (em dezembro próximo), o político natural de Cristianópolis deixa uma vasta biografia que se mistura à história política do Estado e do País, passando pelo período anterior à ditadura militar, depois pela redemocratização e até os dias atuais.





Filho de Filostro Machado Carneiro e Genoveva Rezende Machado, Iris mudou-se para Goiânia no final da década de 1940, onde completou seus estudos e se formou em Direito pela Universidade Federal de Goiás (UFG). Foi vereador por Goiânia de 1959 a 1962, e depois o deputado estadual mais bem votado por Goiás, em 1963.





Cassação





Iris Rezende foi eleito para o primeiro mandato de prefeito de Goiânia em 1966, e permaneceu no cargo até 20 de outubro de 1969, quando teve o mandato cassado pelo regime militar. Com a redemocratização do País, foi governador por dois mandatos: no primeiro, de 15 de março de 1983 a 13 de fevereiro de 1986; e no segundo, de 15 de março de 1991 a 2 de abril de 1984.





O político goiano também teve passagens pelo governo federal como ministro. Foi o titular da Agricultura no governo José Sarney, de 14 de fevereiro de 1986 a 15 de março de 1990. E depois ministro da Justiça na primeira gestão do governo Fernando Henrique Cardoso, de 22 de maio de 1997 a 1º de abril de 1998.





Na sequência, Iris Rezende atuou como senador da República de 1º de fevereiro de 1995 a 1º de fevereiro de 2003. Iris Rezende retornou então ao cargo de mandatário da Prefeitura de Goiânia, onde cumpriu dois mandatos: 1º de janeiro de 2005 a abril de 2010, e 1º de janeiro de 2017 a 31 de dezembro de 2020.





Legado





De militante estudantil, Iris tornou-se parte da política de Goiás e de Goiânia. Como prefeito da capital, uma de suas marcas foi o mutirão, inspirado no trabalho comunitário das pessoas da zona rural, onde todos unem esforços em um dia para ajudar alguém em uma construção ou colheita. Por meio dessa iniciativa, ele comandou a construção da Vila Mutirão, em Goiânia, onde mil casas populares foram construídas em um dia.





Nas suas passagens pelo Governo Estadual, dotou Goiás de infraestrutura rodoviária, por meio da pavimentação de estradas estaduais, contribuindo para o escoamento da produção de grãos. Conhecido como um político experiente e um bom gestor, Iris Rezende saneou as finanças dos cofres municipais da capital e lançou um pacote de obras no final do seu último mandato como prefeito, que ainda estão sendo executadas por seu sucessor.





