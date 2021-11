/ / Empresas do turismo da região do Vale do Araguaia tem crédito especial da GoiásFomento

Aruanã sediou nesta sexta-feira (05/11) o quarto evento da campanha realizada pela Agência de Fomento em parceria com a Goiás Turismo

O Governo de Goiás, por meio da GoiásFomento em parceria com a Goiás Turismo e a Prefeitura, promoveu nesta sexta-feira (05/11) a quarta edição da campanha GoiásFomento na Rota do Turismo na cidade de Aruanã, no Vale do Araguaia. Participaram do encontro cerca de 80 empreendedores do município e da região, que atuam no segmento turístico.



Na ocasião, foram detalhadas as linhas de crédito especiais da Agência de Fomento disponíveis para o Turismo. Os empreendedores se mostraram interessados e fizeram muitos questionamentos. Os interessados em financiamento para fazer investimento no negócio, para capital de giro, ou ambos, puderam fazer uma pré-análise de sua situação cadastral, considerado o primeiro passo para o empréstimo.



O presidente da GoiásFomento, Rivael Aguiar, informou que a instituição financeira dispõe, no momento, de recursos da ordem de R$ 27 milhões exclusivamente para financiar projetos turísticos. O dinheiro é proveniente do Fundo Geral do Turismo (Fungetur), e foi repassado pelo Ministério do Turismo, por meio de convênio. Ele lembrou que essas linhas de crédito especiais do Turismo têm as menores taxas de juros do mercado e prazo alongado de pagamento.



“Essa ação que o Governo de Goiás, por meio da GoiásFomento, está realizando aqui em Aruanã demonstra o cuidado que o governador Ronaldo Caiado tem em promover o desenvolvimento regional do nosso Estado, principalmente nesse momento de retomada da economia”, afirmou Rivael Aguiar.

Atendimento diferenciado



Ele destacou o atendimento diferenciado prestado aos empreendedores da área de turismo no evento. “Nós estamos recebendo os pedidos dos empresários. Na semana que vem nossa equipe técnica estará de volta a Aruanã, para fazer a contratação do crédito daqueles que tiverem condições de contratar o crédito, e que assim vão poder ampliar seu negócio, manter a empresa aberta, além de promover a geração de emprego e renda”, afirmou.



O vice-prefeito de Aruanã, Alírio Barbosa, agradeceu a iniciativa do Governo do Estado, por meio da GoiásFomento. Ele ponderou que a ação é ainda mais importante devido ao atual momento, no qual a pandemia da Covid-19 começa a ser superada e os empresários locais estão precisando muito de apoio. “Esse crédito é muito importante para a nossa cidade. A gente recebe de braços abertos”, declarou.



Sem temporada



Vale lembrar que, devido aos cuidados sanitários de combate à pandemia, a tradicional Temporada do Rio Araguaia foi cancelada por dois anos seguidos (2020 e 2021), fato que causou prejuízos para os empreendedores e moradores da região. No encontro, a proprietária da empresa de Aruanã, Iscas Lambari Araguaia, Suely Bueno, fez um depoimento. Ela contou que, há dois anos, conseguiu um financiamento junto à GoiásFomento para instalar equipamento de energia solar.

“O crédito me ajudou muito, pois com o dinheiro que economizei com a energia elétrica foi possível contratar mais pessoas para trabalhar comigo e adquirir mais mercadorias”, pontuou. A empresária recomendou a GoiásFomento, lembrando que suas taxas de juros “são em conta e as parcelas são bem acessíveis para todos”. Por isso, orientou que as pessoas não desanimassem na hora de providenciar a documentação necessária para contrair o empréstimo.



