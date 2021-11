/ / / Com cerca de 40 mil pessoas, 1º Mutirão Iris Rezende Governo de Goiás faz mais de 50 mil atendimentos na Região Noroeste de Goiânia

“Os dias de hoje e de amanhã serão todos aqui na Região Noroeste. Lógico que Iris amava a cidade de Goiânia e o Estado de Goiás como ninguém. Mas estamos aqui nesta região como homenagem direta, onde ele mostrou ao Brasil aquele mutirão de construção de mil casas em um dia, um trabalho direto junto à comunidade”, disse o governador.

Após realizar a abertura do Mutirão Iris Rezende com entregas de benefícios e lançamentos de obras, o governador Ronaldo Caiado vistoriou os estandes da estrutura montada na Praça da Feira, na Avenida Mangalô, Setor Morada do Sol, região Noroeste de Goiânia, para conversar com as pessoas atendidas e falar sobre os serviços oferecidos à população. O evento é uma homenagem ao ex-prefeito de Goiânia e ex-governador Iris Rezende, que faleceu no último dia 09 de novembro e cujos mutirões estão entre as marcas de sua trajetória política.Presente no evento, Aristóteles de Paula, o Toti, participou da coordenação e do planejamento da montagem da estrutura do Mutirão Iris Rezende, por ter experiência nos eventos realizados pelo ex-governador. Segundo ele, a responsabilidade continua a mesma por serem os mutirões uma forma de os gestores compartilharem os seus conhecimentos com a população, com as pessoas que precisam do poder público. “O mutirão é uma festa, na realidade, onde se vê pessoas de todos os segmentos, compartilhando, muitas vezes, não só os serviços, mas interagindo, passando informações do que o bairro precisa”, ressaltou.Luzia Rosa do Carmo Garcia, de 64 anos, é costureira e moradora do Finsocial. “Gostei muito, sempre acompanhei os mutirões do Iris. Gostei da homenagem. Tenho minha casa hoje e agradeço ao Iris. Gostei do atendimento”, disse ela, ao revelar que participou de edições realizadas pela prefeitura e as compara com esta do Governo de Goiás.Nos estandes da Secretaria da Retomada e da Secretaria de Indústria e Comércio (SIC), Caiado conheceu as instalações e os serviços oferecidos pelo Sesi e Senai. Ao lado deles, estava estacionado o caminhão da Federação das Indústrias do Estado de Goiás (Fieg), que oferece cursos por meio do Senai. Na Unidade Móvel, estavam sendo oferecidos cursos como o de Iniciação em Panificação Profissional. O governador experimentou doces produzidos já pelos alunos e aproveitou para distribuir alguns deles aos participantes.Para promover capacitação profissional e fomentar o empreendedorismo, equipes do governo e de órgãos parceiros fizeram a divulgação das opções de cursos gratuitos realizados pelos Colégios Tecnológicos de Goiás (Cotecs). É oferecida ainda consultoria financeira a empresários, a partir de uma parceria com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae Goiás) e orientações especializadas.Paloma Gonçalves de Carvalho, moradora Morada do Sol, de 16 anos, é estudante e concluiu o curso de Serviços de Beleza do Cotec Goiás. “Gostei muito, a professora explicou bem e vou querer ter novas oportunidades para fazer novos cursos. Espero que esse que concluí me ajude a conseguir um emprego melhor. Quero fazer também os de auxiliar administrativo e de gestão empresarial. Novas oportunidades se abriram aqui na Região Noroeste”, afirmou.Em cada estande, o governador conversava com as pessoas e perguntava pelos serviços que buscavam e como havia sido o atendimento recebido. Entre um estande e outro, Caiado foi parado para fazer foto com uma criança de colo. O pedido foi feito por Andrews Batista de Souza, operador de máquina, que gostou do atendimento e da atenção dada a ele e ao filho pelo governador. “É muito bom para a região. Muitas pessoas não têm como sair daqui. Vindo para cá, conseguimos muitas coisas com a ajuda do governo. Até estive com o governador, pensei que não ia conseguir, mas ele é muito gentil e fez foto com o meu filho, o Bryan, que veio comigo prestigiar essa edição de muitas que vão vir”, disse.Outra beneficiária dos serviços do mutirão, Edinair Costa Ferreira, de 43 anos, é auxiliar de limpeza e moradora do Residencial Paulo Pacheco. “Vim fazer a carteira de identidade dos meus dois filhos, precisava fazer há muito tempo. O atendimento para mim foi muito bom, consegui fazer a identidade dos dois, está dando tudo certo. E sem pagar nada”, disse.