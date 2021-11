/ / Cidade de Goiás recebe o movimento Esperança Sobre Rodas na próxima quarta-feira/10

Na próxima semana, a Cidade de Goiás deve receber entre quarta-feira/10 e sexta-feira/13, o projeto de caráter social e cultural Esperança Sobre Rodas, feito em um motorhome, com realização em praças públicas ou em espaços culturais de forma totalmente gratuita e aberta à população. Dentre as atividades propostas, estão a exibição de filmes em praças públicas, rodas de conversa sobre direitos, banquinhas de trocas e distribuição de livros, distribuição de material pedagógico e saraus de música e poesia.





A programação é a chegada do motorhome a cidade na quarta-feira e o lançamento de abertura será realizado na quinta-feira/11, concominantemente a Feira do Quilombo Alto Santana, sendo realizado na Praça do Elivel - Setor Carmo, das 18 ás 22h.

De acordo com um dos idealizadores, Fabrício Rosa:

"Nossa intenção também é a produção de um vídeo em parceria entrevistando ativistas locais, artistas e movimentos populares para divulgação nas redes sociais em cada cidade que passarmos. Na quinta-feira o evento de abertura será um evento mais cultural, na sexta-feira o evento será de troca de conhecimentos e direitos humanos e nos outros dias o foco será a produção de conteúdo para as mídias."

Confirmado pela Diretora do Centro de Memória e Cultura do Judiciário do Estado de Goiás, Laylla Lopes, o Projeto também será recebido em Goiás pelo antigo Fórum em uma das tardes em que o motorhome estiver pelas ruas do Centro Histórico, afim de ampliar o acesso a cultura e o compartilhamento de experiências.





Em seu folder de divulgação, é possível conhecer mais sobre os objetivos e ideais do movimento: “A #Esperança sobre rodas é um projeto de troca de afetos realizado de modo itinerante por ativistas que viajam o estado de Goiás em um motorhome. A ideia central é trocar aprendizados, sentimentos e habilidades por meio de uma jornada carinhosa e ativista de promoção da cultura e de proteção dos direitos humanos”.



A idealização e execução do projeto fica por conta de Fabrício Rosa, que é Doutorando em Direitos Humanos e Coordena a Comissão de Direitos Humanos da Polícia Rodoviária Federal, e Bruno Borges, atuante na área de produção cultural, comunicação e mídias sociais. Com seu início em 1º de novembro de 2021, o circuito deve percorrer 40 municípios das dez regiões geográficas do estado de Goiás e se encerrar em meados de 2022.

Falando a nossa reportagem, Fabrício Rosa afirmou ainda que: "A expectativa para a Cidade de Goiás é esperançar junto com o povo vilaboense trocando aprendizados, saberes e histórias por meio da música, da poesia e da reflexão." @esperanca.sobre.rodas ou o canal do YouTube “Esperança Sobre Rodas”. Após a passagem pela cidade de Goiás, o projeto cultural seguirá para Ceres (14 a 17/11), Goianésia (18 a 21/11), Goiânia (22 a 25/11), Olhos D'água de Goiás (26 a 29/11) finalizando em Pirenópolis (30/11 a 05/12). Para mais informações sobre o movimento, basta acessar o Instagramou o canal do YouTube “Esperança Sobre Rodas”.

Por João Pedro Felix ASCOM CNN

