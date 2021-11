/ / Casa Carolinas realiza lançamento de livro e se aproxima da inauguração de seu espaço na Cidade de Goiás

Na última sexta-feira/29, ocorreu o lançamento do livro “Cem dias na China, com os anjos”, da escritora e jornalista Arcelina Helena Publio Dias. O livro, que se constrói através da escrita memorialística e de relatos pessoais da escritora por nove diferentes cidades. O evento foi sediado na futura casa que abrigará o projeto Mulheres Coralinas, com construção em andamento em um terreno cedido pela própria autora do livro.



“Esse livro escrevi viajando solitariamente. Cem dias na China...com os anjos, nome escolhido ao longo das visitas em nove cidades deste enorme país de um bilhão e quatrocentos milhões de habitantes. Suas histórias milenares, diversidades das culturas, fantásticas esculturas, prédios super modernos, museus antigos e 57 diferentes etnias”, escreve Arcelina Dias, em suas redes sociais.



A construção do Casa das Coralinas está em andamento com base de recursos destinados pelo Ministério Público do Trabalho em Goiás (MPT-GO), com apoio também da Prefeitura Municipal de Goiás, do Tribunal Regional do Trabalho da 18° Região, do Instituto Biapó, do engenheiro Hermógenes Siqueira, do assessor jurídico da associação, José do Carmo Siqueira e do procurador da República Jorge Medeiros.



Na estrutura, o espaço localizado no Setor Rio Vermelho deverá abrigar três ateliês, sendo eles de gastronomia, cerâmica e de encadernação de livros e bordados, e um auditório com capacidade prevista de 100 (cem) pessoas.





Por João Pedro Felix

ASCOM CNN