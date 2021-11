/ / Caminhão tomba na GO-070 e parte da carga de gordura animal vai parar no rio Bacalhau na Cidade de Goiás

Ha informçãoes de que o caminhão teria se envolvido em um acidente com uma motocicleta, e no local existe uma curva muito fechada.







Ao entrar em contato com a água, o material se solidificou e ficou contido no poço, o que evitou que os danos ambientais fossem ainda maiores e atingissem outros locais ao longo dos rios Bacalhau, Bagagem e Vermelho.



A situação é grave e a Secretaria Municipal de Meio Ambiente acionou a JBS para providências imediatas, assim como informou a Secretaria Estadual, a quem compete autuar os responsáveis por este tipo de acidente/crime ambiental.



A retirada da gordura está sendo realizada desde a manhã de hoje (domingo) por equipes da Ecoblending e da JBS. Foram instaladas duas barreiras de contenção para evitar o espalhamento da gordura ao longo do rio, o que reteve boa parte do material. A prioridade é retirar inicialmente a grande quantidade de gordura retida no poço Rico e nas barreiras de contenção, para em seguida remover o material que se fragmentou e pode estar se acumulando em diversos pontos rio abaixo.



Há pressa para conclusão dos trabalhos não apenas para minimizar os impactos já causados, mas também em função da possibilidade de chuvas, que espalhariam a gordura, dificultando sua retirada.



