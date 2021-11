/ / / Caiado envia para Alego projeto que cria Bolsa Estudo de R$ 100 mensais para todos os estudantes do Ensino Médio da rede estadual de ensino

Auxílio será destinado aos 218 mil alunos da última fase de aprendizagem e tem como objetivo combater a evasão escolar, incentivar o estudo e a permanência em sala de aula. “Nós temos que cuidar das pessoas”, destaca governador Ronaldo Caiado

O governador Ronaldo Caiado envia, nesta quarta-feira (03/11), para a Assembleia Legislativa o projeto de lei que institui o Programa Bolsa Estudo. O auxílio será vinculado à Secretaria de Estado da Educação (Seduc) e consiste na transferência mensal de R$ 100 a todos os alunos do Ensino Médio da rede pública estadual de ensino. O objetivo do governador é incentivar a aprendizagem e a permanência dos alunos em sala de aula.

Serão beneficiários do programa todos os estudantes da última fase de aprendizagem do Estado de Goiás, nos anos de 2021, 2022 e 2023. A bolsa será paga exclusivamente nos meses de fevereiro a junho, e de agosto a dezembro.

“Nós sabemos que a evasão escolar tem sido enorme no fim do Ensino Fundamental”, afirmou o governador Ronaldo Caiado. “Por isso, todo jovem do Ensino Médio vai receber R$ 100 por mês para mantê-lo dentro da atividade escolar, é um incentivo por parte do governo”, destacou. “Ele terá que estar presente às aulas e dentro das regras estabelecidas, para ter o benefício”, informou.

A expectativa é que o Bolsa Estudo contemple cerca de 218 mil estudantes ainda no ano de 2021, que terá o Gabinete de Políticas Sociais como parceiro no monitoramento e na articulação institucional.

O Governo de Goiás prevê que o impacto orçamentário e financeiro estimado da proposta será de R$ 21,8 milhões para o exercício de 2021. Já para os anos de 2022 e 2023, o impacto será de R$ 233,2 milhões e R$ 248,6 milhões, respectivamente.

De acordo com Caiado, “governar é isso: é fazer com que o dinheiro chegue para a população, para os que mais precisam. Nós temos que cuidar das pessoas”.

O Governo de Goiás atingiu a marca histórica de R$ 2,3 bilhões de investimentos no setor educacional. Os valores foram aplicados em todos os 246 municípios goianos. Entre 2019 e 2021, o Estado reformou mais de mil unidades escolares, construiu quadras, destinou verbas para compra de equipamentos, distribuiu uniformes, tênis, kits escolares e ampliou recursos para implantação de laboratórios de tecnologia e robótica. Segundo o governador Ronaldo Caiado, a ampliação de verbas para o setor “é resultado de uma gestão eficiente e que tem responsabilidade para com o dinheiro público”.

A distribuição de computadores, modelo Chromebook, para todos os alunos do último ano do Ensino Médio é um exemplo dos investimentos realizados no setor. Foram adquiridos 60 mil aparelhos, ao custo de R$ 144 milhões. A meta do Estado é dar a esses alunos condições de ampliar conhecimentos em preparação para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), considerado a principal porta de entrada para a universidade.

Fotos: Lucas Diener





