/ / / Caiado entregará dias 20 e 21/11, 3 mil cartões do Mães de Goiás no Mutirão da Região Noroeste de Goiânia, em homenagem ao ex-prefeito Iris Rezende

Benefício de R$ 250 é destinado a mulheres com filhos de zero a seis anos de idade, em situação de vulnerabilidade social. Evento será realizado na Praça da Feira do Setor Morada do Sol, localizada na Avenida Mangalô. População também terá acesso a serviços gratuitos, como emissão de certidões de nascimento, casamento, óbito, nome social e retificação, passaporte do idoso, carteiras da pessoa com deficiência, do autista, e realizados cortes de cabelo

O Governo de Goiás entrega, nos próximos dias 20 e 21 de novembro, 3 mil cartões do Programa Mães de Goiás, durante o primeiro mutirão organizado pelo Estado em homenagem ao ex-governador e ex-prefeito de Goiânia Iris Rezende.

“No momento em que Deus me deu a oportunidade de ser governador do Estado, o meu objetivo foi fazer com que o dinheiro seja aplicado para melhorar a vida das pessoas”, afirma o governador Ronaldo Caiado sobre a dimensão do programa Mães de Goiás. “Quero que todas se sintam honradas de aqui viver, com qualidade de vida, dignidade e cidadania”, pontua. “Esse é o objetivo que me move a cada dia”, destaca.

O evento será realizado na região Noroeste da capital, na Praça da Feira do Setor Morada do Sol, localizada na Avenida Mangalô. O Mães de Goiás é um projeto lançado recentemente pelo governador Ronaldo Caiado, que destina R$ 250 a mulheres com filhos de zero a seis anos de idade, em situação de vulnerabilidade social.

O mutirão foi idealizado por Iris Rezende, ao adaptar uma prática comum no meio rural à realidade dos centros urbanos, ainda na década de 1960. Por toda história e legado deixados na política de Goiás e do Brasil, o governador Ronaldo Caiado decidiu homenageá-lo: por isso, o evento com serviços para a população se chamará Mutirão Iris Rezende.

Além da entrega dos 3 mil cartões do Programa Mães de Goiás, um trabalho em conjunto que envolve a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social (Seds), o Gabinete de Políticas Sociais (GPS), a Organização das Voluntárias de Goiás (OVG), a GoiásFomento, a Secretaria de Estado da Retomada e outras pastas, a Seds irá oferecer serviços à população no local.

Durante o Mutirão Iris Rezende serão realizados atendimentos de registro civil, com a emissão de certidões de nascimento, casamento, óbito, nome social e retificação de nome. Também serão emitidos passaporte do idoso, carteira da pessoa com deficiência, carteira do autista, e realizados cortes de cabelo de forma gratuita para a população.

