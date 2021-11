/ / / / Caiado entrega na Cidade de Goiás nova sede da Polícia Civil e Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (Deam)

No Centro da cidade de Goiás, na Praça Tiradentes, próximo à Travessa do Carmo e aos fundos do Hospital São Pedro D'Alcântara, o governador apresentou à população vilaboense a nova sede da Delegacia de Polícia Civil, que abrigará também a Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (Deam).

Até então, a delegacia funcionava em um imóvel alugado. Neste ano, durante o processo de readequação de prédios públicos, foi disponibilizado à corporação um espaço no centro da cidade. O local passou por reforma e toda mão de obra foi realizada por reeducandos do sistema prisional.



Caiado reforçou que a atuação do Estado é de estruturar as polícias e levar tranquilidade.

“Tudo isso é feito para que o cidadão tenha a certeza que a criminalidade não vai, de maneira nenhuma, achar terreno fértil em Goiás. Pelo contrário, será duramente enfrentada com todas as nossas equipes, com inteligência e ações preventivas”, garantiu.

Sobre a Deam, o governador disse que a criação da especializada oferece proteção às mulheres de forma que as ações protetivas cheguem mais rápido para que violência doméstica não caminhe para o feminicídio. “É o combate a todos aqueles que acham que podem, por força física ou poder, agredir uma mulher. Temos delegados e delegadas para dizer que em briga de homem e mulher, não metemos a colher, mas a algema. Aqui não tem espaço para esses falsos valentões”, frisou.



O delegado-geral da Polícia Civil, Alexandre Lourenço, afirmou que a entrega da nova sede expressa o tamanho da preocupação que o Governo do Estado tem com a corporação. “Mostra o empenho em melhorar a estrutura policial, deixá-la mais adequada à realização do serviço e ao atendimento de cada cidadão que busca socorro”, pontuou.



A nova estrutura era um anseio antigo. “A Deam já estava prevista em lei desde 2013 e agora, efetivamente na sua gestão [Ronaldo Caiado], sai do papel”, afirmou o delegado regional da cidade de Goiás, Kleber Toledo. “A delegacia veio para ampliar a rede de proteção à mulher. É um grande avanço para o município e região que vão ter atendimento adequado e especializado”, acrescentou a titular da Deam, Amanda Alvarenga.





Por Gessy Chaves

Jornalista

About Grupo GBC