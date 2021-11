/ / Brasil de luto pelo trágico falecimento da cantora Marilia Mendonça

Na tarde de ontem (05/11), todo o país recebeu a triste noticia de que o avião bimotor que transportava o ícone da música sertaneja, a cantora Marilia Mendonça, havia caido a 4km do aeroporto de Caratinga, onde ela faria um show, em um curso d'água, próximo ao acesso pela BR-474.

Quando a informação foi anunciada, ainda havia esperanças de que Marilia estava viva e bem visto que, por volta das 16h30h, a sua assessora de imprensa confirmou que todos que estavam no avião já teriam sido resgatados e estavam bem. A assessora voltou a confirmar a informação às 16h50, entretanto, por volta das 17h15 a assessora disse que havia perdido o contato com o empresário da cantora e que não podia mais confirmar a informação de que ela estava bem.





Pouco tempo depois, o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais informou que Marilia estava entre as vitimas fatais do acidente, juntamente com mais 5 tripulantes que estavam a bordo, incluindo seu produtor Henrique Ribeiro e seu tio e assessor Abicieli Silveira Dias Filho.







Marilia Mendonça tinha 26 anos e era mãe de Léo, que completaria dois anos em Dezembro. Sendo também cantora e compositora, recebeu o título de "Rainha da Sofrência" com músicas como "De quem é a culpa?", "Eu sei de cor" e várias outras que arrebentaram em todo o Brasil compostas por melodias intensas, românticas e também de empoderamento feminino, onde ela impôs mulheres como protagonistas do estilo sertanejo até então dominado quase apenas por homens.

Além das músicas incriveis, "Marilinha" era extremamente carismática e querida por todos, suas lives e shows eram divertidos e espetaculares, e por isso artistas, fãs, amigos e entes queridos lamentaram a tragédia ocorrida nas redes sociais: "Que tristeza senhor Deus. Meu Deus. Que tristeza senhor. Um filho pequeno. Uma carreira brilhante. Meu Deus . Que tristeza", lamentou Tata Werneck.

"Você marcou teu nome no Brasil e no mundo Marilia! Serei seu eterno fã. Descanse em paz." - Neymar Jr. "Um sorriso que nunca vou esquecer. Quanta Luz e energia você deixou aqui conosco. Obrigado por tanto. Sentiremos sua falta, minha amiga." - Jorge e Mateus "Todos nós estamos muito tristes com a sua partida. Obrigada por tudo de especial que nos trouxe e nos deixa. Siga em paz." - Ivete Sangalo O corpo de Marilia Mendonça será velado no dia de hoje (06/11) em Goiânia, capital do Estado de Goiás, onde a cantora morava com seu filho e mãe. O velório acontecerá no ginásio Goiânia Arena. Inicialmente, a cerimônia será restrita aos familiares e a partir das 13h o público poderá prestar homenagens. Cerca de 100 mil pessoas são esperadas no local, que deve receber a população até 16h.



Segundo a Secretaria Municipal de Mobilidade da capital goiana, haverá cortejo do ginásio Goiânia Arena até o Cemitério Parque Memorial. O sepultamento, que contará apenas com familiares, está previsto para as 17h30. A equipe do Jornal do Classifique News lamenta o ocorrido e presta seus sentimentos aos fãs de Marilia, aos amigos e entes queridos, que Deus possa confortar o coração de todos!

Fontes: G1 Notícias / CNN Brasil

Por Isadora Chaves

