/ / / Selma Bastos, ex-prefeita de Goiás, toma posse como subsecretária de Governança Educacional da Seduc Goiás

Primeira mulher a disputar e vencer as eleições para a prefeitura da Cidade de Goiás e primeira a ser reeleita, Selma Bastos foi apresentada à equipe da Secretaria de Educação nesta terça-feira, dia 5



A professora e ex-prefeita da Cidade de Goiás, Selma Bastos, assumiu nesta terça-feira, (05/10), o cargo de subsecretária de Governança Educacional da Secretaria de Educação do Estado de Goiás (Seduc).



Selma foi apresentada a todos os gerentes e superintendentes da Seduc Goiás pela secretária Fátima Gavioli. Durante o encontro, a titular da Pasta da Educação destacou a trajetória profissional e política da ex-prefeita de Goiás, sua experiência como gestora pública e ressaltou que a chegada de Selma vem fortalecer ainda mais o trabalho que já vem sendo feito na área educacional.



“Me sinto muito emocionada de tê-la em nossa equipe e de ter a chance de poder trabalhar ao lado de uma pessoa com uma história de vida bem parecida com a minha, além de ser muito respeitada, querida e experiente na vida pública”, destacou Fátima Gavioli.



Após agradecer a acolhida tão “carinhosa e amorosa”, Selma Bastos frisou que já passou por várias experiências profissionais, tendo trabalhado como bancária, serventuária da Justiça, professora da Educação Básica e, por fim, prefeita da Cidade de Goiás.



“Escolhi a educação por amor e por ser uma área nobre”, comentou Selma. Sobre sua trajetória política, ela destacou o fato de ter sido a primeira mulher a se candidatar à prefeitura da antiga Capital do Estado, bem como o pioneirismo de ter sido eleita e, posteriormente, reeleita para o cargo.



“Para mim, a política só faz sentido se for para fazer o bem, servir à população e para defender os direitos das pessoas. Estou chegando à Seduc para somar forças com esse time tão comprometido em fazer o melhor para avançar na qualidade do ensino público”, acrescentou.



A ex-prefeita da Cidade de Goiás fez questão de lembrar ainda o espírito republicano do governador Ronaldo Caiado, que não tem medido esforços para atender as reivindicações dos gestores públicos municipais, independente das diferenças partidárias. Segundo Selma Bastos, Caiado tem trabalhado em parceria com os municípios e, dessa forma, contribui para o fortalecimento do municipalismo.



Quem é Selma Bastos



Selma de Oliveira Bastos Pires foi professora por muitos anos na antiga Capital do Estado, tendo sido aprovada em concurso público em 1994. No período de 2001 a 2004, atuou como secretária de Educação do município e, em 2012, foi eleita prefeita da cidade.



Em 2016, disputou a reeleição e saiu-se vencedora no pleito. Sua trajetória política é marcada pelo pioneirismo de ter sido a primeira mulher a se candidatar à prefeitura da Cidade de Goiás, por vencer as eleições e, em seguida, ser reeleita para o cargo.



No cenário político, Selma Bastos tornou-se respeitada e conhecida por seu espírito de conciliação e de articulação e por ter trabalhado para levar diversas melhorias à população e ao município, que ela considera ser “uma cidade emblemática e de extrema importância para o Estado e para o mundo, por ter sido eleita Patrimônio da Humanidade há 20 anos”.





