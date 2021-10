/ / Saiba mais sobre o dia das crianças realizado na Cidade de Goiás por amigos de forma solidária e independente

Mais de 603 mil mortes já foram registradas pela pandemia da Covid-19, que assombra o país, e o mundo - desde o início de 2020. Neste longo período, ações que reforçam a empatia na sociedade merecem reconhecimento, como foi o caso da mobilização feita no dia das crianças, 12 de outubro, por um grupo de amigos da cidade de Goiás.



Entre os presentes e benefícios solidários as crianças puderam brincar sem custo em vários brinquedos infláveis de propriedade de Ariosto Ferreira, receberam inteiramente de graça, brinquedos, biscoitos, açaí, e muitos cortes de cabelos.



Com idealização de Ariosto Ferreira Da Rocha Filho, o evento teve organização independente por parte do grupo de amigos, com organização e mobilização própria, tanto para logística quanto para a busca de patrocínios. Ariosto diz que sempre quis possuir uma cama elástica, para sua própria diversão:

"Fiz uma promessa para mim, para Deus, que se eu conseguisse realizar esse sonho, ia fazer um dia das crianças por minha conta, ia me virar com meus amigos, mas sem ajuda de ninguém, nem apoio religioso ou político". O evento contou com organização e apoio de Daniel Santa Cruz Freire, empreendedor e cabeleireiro em Studio D, em parceria com Jorge Alvarenga (Cabeleireiro e universitário) e Ubirair Neto Santa Cruz (cabeleireiro e ajudante do projeto). O projeto teve início através do contato com amigos próximos, "Expliquei para meu amigo, Daniel - empreendedor no salão de beleza Studio D - e expliquei meu sonho, que tinha vontade de fazer o dia das crianças e se ele me apoiaria, e ele foi o primeiro a aceitar entrar no projeto e a apoiar". Diz Ariosto



Com o projeto em andamento, Ariosto, na organização e idealização, entrou com os brinquedos para entretenimento das crianças, e Daniel, com a mão de obra para cortes de cabelo gratuitos para as crianças presentes. Sem nenhum apoio governamental - seja por parte deórgãos públicos ou de políticos locais - o local do evento foi cedido sem nenhum custo para a realização do evento, por Juarez (do consórcio).