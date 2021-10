/ / Rio Vermelho que nasce na Cidade de Goiás é desviado do seu leito original e ameaça Lago dos Tigres secar

“Foram 24km de desvio do leito normal e que não passa mais água. Nessa região, existem 124 curvas, o que é normal para um rio, pois rios são tortuosos. Já na parte desviada, são 16km de linha reta, dentro de área de pastagem e sem nenhuma vegetação. Os peixes ficam sem abrigo porque não tem nem 20 curvas”, alerta o Sr. Elcio Francisco Carvalho, Secretário do Meio Ambiente de Britânia.

De acordo com matéria publicada pelo Jornal Diário do Estado no dia 09/10/2021, com texto da Jornalista Ysabela Portela, o Rio Vermelho é um dos principais rios do estado de Goiás, com cerca de 282km de extensão e banha 11 municípios goianos. Nasce na Cidade de Goiás e seu desague é no Rio Araguaia, em Aruanã. Há cerca de 30 anos, com o constante desmatamento ao seu redor, o curso original do seu leito foi desviado em 16km e, as águas que deveriam alimentar o Lago dos Tigres, em Britânia, no Noroeste Goiano, criaram um novo trajeto.Com a destruição das Áreas de Proteção Permanentes (APP) e, consequentemente a falta da proteção natural nas margens, a terra levada pelo Rio Vermelho vai direto para o Araguaia. A Delegacia Estadual de Repressão a Crimes Contra o Meio Ambiente (DEMA) investiga o caso.Ainda, de acordo com a pasta, há um projeto de obras para que seja realizado o desvio para o leito original, mas se encontra parado na Secretaria Estadual do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de Goiás (Semad) desde 2018. Elcio ainda informa que no mês de agosto, dia 02 de agosto, houve uma reunião com a própria Semad para averiguar o andamento do processo e foi combinado uma visita in loco em Britânia, mas a ida nunca ocorreu.